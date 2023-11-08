旅美3熊貓將回國　全美國剩1動物園有熊貓　「國寶外交」何去何從

旅居美國的3隻大熊貓美香、添添、小奇蹟11月8日上午在美國華盛頓史密森學會國家動物園（Smithsonian National Zoo）與傳媒見面，牠們即將踏上回國旅程。此後全美國僅剩1間動物園養有大熊貓，且該些大熊貓料也會在2024年返國，令中美之間的「熊貓外交」會否結束備受關注。



根據華盛頓史密森學會國家動物園的新聞稿，3隻熊貓會先登上快遞公司Fedex的貨車，運送至機場，再乘搭「Fedex熊貓快線」（FedEx Panda Express）離開，即一架貼有特定圖案的波音777F飛機。

在美香、添添、小奇蹟返國後，美國只剩亞特蘭大動物園（Zoo Atlanta）會有大熊貓，那裏有2隻成年大熊貓及2隻幼兒，但根據協議，牠們也會在2024年返回中國，如今未有延長留美時間的消息。

中國國家林草局10月指，自上世紀90年代以來，圍繞大熊貓繁育、疾病研究、科普教育等內容，中國先後與美國、俄羅斯等20個國家的26個機構展開大熊貓保護合作研究，成功繁育41胎，共68隻熊貓幼兒。

↓ 旅居美國的大熊貓小奇蹟 ↓

對於中美「熊貓外交」會否結束，中國外交部發言人毛寧9月回應傳媒提問時稱，大熊貓不僅是中國的「國寶」，也深受世界各國人民的歡迎和喜愛，可以說是友誼的使者和橋樑，中國同許多國家進行大熊貓的保育合作研究，目的是提高瀕危物種的保育水平，促進全球的生物多樣性保育，中方願繼續同包括美國在內的合作夥伴一道為保護瀕危物種加強合作。