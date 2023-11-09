以軍稱正摧毀哈馬斯地道網　加沙：每10分鐘就有1兒童死

以巴衝突持續，以色列地面部隊已進入加沙城市中心，且加強攻勢。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示， 以軍正使用爆炸裝置，摧毀哈馬斯在加沙地下延伸數百公里的地道網路。加沙衞生部發言人阿什拉夫（Ashraf Al-Qudra）稱，平均每10分鐘便有一名兒童遇害。此外，據指有運送醫療物資車隊受襲。 數以千計巴勒斯坦民眾，為逃離戰火而被迫離開家園。



在東京參加七國集團（G7）外長會議的美國國務卿布林肯表示，不論任何時候，都不能強迫巴人離開加沙，且加沙不能再由哈馬斯管治，而以色列也不能佔領加沙。



已摧毀130 條地道

加沙城是哈馬斯武裝組織在該地區的主要堡壘，目前已被以色列軍隊包圍。 以軍在8日的聲明中表示，迄今已摧毀130條地道。 聲明中寫道：「在加沙作戰的戰鬥工兵正在摧毀敵人的武器，並正在定位、暴露和引爆隧道豎井。」軍方並稱，空襲還導致一名哈馬斯武器製造商Mahsein Abu Zina死亡。

以軍坦克遭伏擊33死

路透社引述伊斯蘭聖戰組織（Palestian Islamic Jihad Group）消息稱，哈馬斯成員正激烈還抗，有以色列坦克遭到哈馬斯成員利用隧道伏擊。巴勒斯坦媒體通報稱，雙方是在加沙城的沙提（al-Shati）難民營附近發生衝突。 以色列證實，有33 名士兵被殺。

未有哈馬斯領導人辛瓦爾消息

至於以軍前一日稱已圍困哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar），路透社指暫未有其最新消息。辛瓦爾是哈馬斯在加沙最高級別的領導人，據信是10月7日突襲以色列行動的主要策劃者。

再有難民營遭空襲至少18死

11月8日上午，努塞拉特（Nusseirat）難民營遭到空襲，至少18 人死亡。 目擊者達卡(Mohammed Abu Daqa) 說：「突然，一架F16 轟炸一所房子，整個街區、三棟相鄰的房子都被炸毀。死者都是平民，一名老婦、一名老人，還有其他人在廢墟下失蹤。」

巴勒斯坦官員表示，目前已累計10,569 人被殺，其中40%是兒童。以色列已表明，在人質獲釋前不會同意停火。哈馬斯也稱，不會停止戰鬥。

紅十字國際委員會（ICRC）7日表示，一支人道車隊在加沙城遭襲擊，所幸最後仍順利把醫療物資送到西法醫院（Al Shifa hospital）。事件中有兩輛貨車受損，1名司機輕傷。