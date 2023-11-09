以巴衝突｜加沙平民加速逃難　聯合國：料前一天1.5萬人南撤

以軍公布已進入加沙城後，在11月8日稍早時間，再次向加沙北部平民提供4個小時的撤離時間。數以千計民眾徒步離開加沙北部，當中包括兒童、老人和殘障人士，帶着極少的家當上路。他們揮舞着白旗向南移動，尋找地方避難。



聯合國8日表示，前一天料有 15,000 名巴勒斯坦人，透過主要交通幹道逃離加沙北部。 這是6日估計的5,000人的三倍。而周一的撤離人數，又是5日約2,000人的2.5倍。

半島電視台（Al Jazeera）的記者稱，看到成千上萬的平民在絕望中向南遷移，不是汽車車隊，而是徒步。他們成群結隊同行、揮舞着白旗，擔心遭到攻擊。

在撤離路上的加爾班（Ameer Ghalban），推着一名坐在輪椅上的老人沿着加沙的主幹道南行。大多數人已經離開家園，「因為我們沒有水，沒有電，也沒有麵粉。」有已離開北部的民眾表示，他們必須穿過以色列檢查站，以軍要求他們舉起白旗與雙手，當中有人被捕。

世衛：加沙北部爆發傳染病風險急升

仍有不少人仍留在被包圍的北部地區，包括在加沙城的希法醫院（Shifa hospital）。其中一名婦女赫吉拉(Um Haitham Hejela) 帶着年幼的孩子，躲在一個布製臨時帳篷，坦言在缺乏糧水下，情況一天比一天惡劣。

世界衛生組織（WHO）警告稱，傳染病在加沙蔓延的風險急劇上升。由於缺乏燃料，海水淡化廠關閉，大大增加細菌感染的機會。此外，由於垃圾等廢物堆積，為蟲鼠繁殖創造條件。世衛表示，由於當地大批群眾流離失所來說，這種情況尤其令人擔憂。