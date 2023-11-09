香港中美論壇｜謝鋒：美國不能製造新事端　為「通往三藩巿」鋪路

由中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）主辦的「香港中美論壇 2023」首日會議在香港瑞吉酒店舉行，中國駐美大使謝鋒、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）通過視像發言，二人均指，中美兩國關係今年有轉好跡象。但謝鋒強調兩國須「回到峇里共識」，美國作為東道主，不要製造新事端和障礙，為即將舉辦的2023年亞太經合組織（APEC）領導人峰會鋪平道路；伯恩斯則表示在南海、台灣海峽的和平穩定等問題上「不會退縮」。



本次香港中美論壇為期兩天，以「中美關係：變局與進展」為主題。中美交流基金會總裁周建成此前對傳媒表示，此次會議有意擇期在三藩市APEC領導人峰會召開前夕。外界預期美國總統拜登及中國國家主席習近平於三藩巿峰會期間會面，將為去年印尼峇里G20以來首次。

謝鋒在今天香港中美論壇的視像發言中說，「通往三藩巿需要回到峇里共識」，稱美國需要以行動兌現承諾，不試圖改變中國的體制，不尋求冷戰，不支持台灣獨立、兩國中國或一中一台，不試圖阻礙中國經濟發展。

中美交流基金會總裁周建成此前表示，此次會議有意擇期在三藩市APEC領導人峰會召開前夕。(歐嘉樂攝)

謝鋒表示，「東道主要盡地主之誼，不要製造新的事端和障礙，不能說一套、做一套」，中美需要相向前行，用行動排除干擾，管控分歧，不逾矩、不玩火、不折騰，按照一個中國原則和中美三個聯合公報，妥善處理台灣等重要敏感議題。他最後又歡迎兩國各界人士「多走動、多對話、多交流」，以逐步消融誤解誤判的堅冰。

伯恩斯在緊接其後的視像發言中則表示，稱自己身在北京，很遺憾未能出席香港中美論壇，但稱他可以向在場者報告：「中美關係更穩定，兩國政府溝通會越來越好。」他稱，雖然中美仍有競爭和重大分歧，但在今年夏天以來雙方政要的互訪等一系列交流下，雙方關係確實更緊密，更有能力處理分歧，他認為這就是進步。

伯恩斯表示，雖然中美仍有競爭和重大分歧，但雙方關係確實更緊密，更有能力處理分歧。(歐嘉樂攝)

伯恩斯指，美國會堅持南海自由航行和台灣海峽和平問題上的立場，又指在保障關鍵礦產安全、雙重用途技術保護上不會討價還價。他稱，中國在知識產權、強制技術轉讓、對中國國企的補貼等方面的政策不利於美國企業，呼籲中國進一步開放市場。

香港中美論壇是2019年以來首次於線下舉辦。中美交流基金會由前特首董建華於2008年為促進中美關係發展創建。兩位諾貝爾獎獲得者：東帝汶總統若澤-拉莫斯-奧爾塔（Jose Ramos Horta）、經濟學家穆罕默德-尤努斯（Muhammad Yunus），以及第70屆聯合國大會主席莫恩斯-呂克托夫特（Mogens Lykketoft）等在峰會期間發表視像講話。