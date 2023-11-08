中美元首APEC會晤呼之欲出　中美關係有緩和無突破

中美元首將在即將到來的亞太經合組織（APEC）領導人峰會會晤，這是近來逐漸清晰的一件事。

中美元首會晤提上日程是否意味着中美關係已有所突破？中美元首會晤能否推動中美關係有重大突破？這是各方都非常關心的問題。

不能忽視的是，若中國領導人赴美，重要任務是出席APEC。美國作為東道主對中國有邀請的義務，鑑於中美關係的重要性，美國邀請中國參會時必然希望中國領導人親自與會捧場。於中美關係而言，這是一個中國給不給美國面子的問題。美國非常清楚各方關注中美在亞太的競爭和對抗，緩和同中國的關係，邀請中國領導人前往美國，是拜登政府對內彰顯外交能量，對外彰顯合作形象的一張牌。

中美關係：美國總統拜登2023年10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號發布王毅與拜登會面的照片。（中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號）

於APEC而言，這是一個中國領導人參會不參會的問題。中國作為亞太大國，重視在亞太的角色，也確實在亞太經濟中發揮着關鍵的角色，出席APEC峰會對中國來說是重要的。不存在中國領導人不出席或者是降格出席會議的問題。如果會議不在美國舉辦，就不存在中國領導人是否與會的問題。各方關注中國領導人是否與會，本身是關注中國領導人會否因為中美關係而降格或者不出席APEC。

明年是美國的大選年，拜登早就進入了競選狀態，在這樣的背景下，中美關係有所緩和是事實，但有重大突破卻無從談起。此次APEC中美元首會晤之後，中美關係也很大可能不會有重大突破。拜登政府目前沒有對華退讓的空間，伴隨着選舉節奏未來會更頻繁揮舞對華強硬的大棒。中美關係能否有突破還要看下一屆美國政府履新後中美之間的談判。目前這個階段中國和拜登政府之間的接觸很大程度上會淪為空談。

氣球事件後中美大事記：賴清德8月12日啟程訪巴拉圭並過境美國紐約和三藩市。中國外交部堅決反對美台有任何形式的官方接觸，不過美國務院重申，賴清德過境符合慣例和美台長期非官方關係，美國一中政策不變。圖為賴清德8月12日晚抵達紐約時，於下榻酒店獲僑胞歡迎。（Reuters）

一段時間以來拜登政府內閣大員輪番訪華，中國外長王毅、中國副總理何立峰相繼訪問美國，中美之間海洋事務磋商、氣候變化會談輪番上演，這些是中美關係有所緩和的象徵，但是要認識到這些磋商的恢復，是糾正以往兩國政治對抗下不正常的關係僵局。一些無關兩國核心利益的正常合作被叫停是中美對抗過度的副產品。目前有所糾偏，確實屬於關係緩和。但這些是中美可以做到的比較容易實現的雙邊關係恢復，中美之間軍事科技經濟等諸多領域的對抗，並沒有鬆動。中美對此都非常清醒。

中美關係有所改善是美國在東道主壓力下不得不同中國改善關係營造總中國領導人赴美的氛圍。此次APEC，中國派領導人前往美國與會，本身也是中國的合作形象公關，中國要向亞太諸多表明合作的誠意以及重視亞太的決心。美國表現出善意後，中國自然心領神會，不存在故意不給美國面子，也不會將中美之間一些非常有難度的議題談判同APEC做無意義的綁定。因此中美關係有所緩和但無突破，並不是不可接受的。中美關係是中國領導人參加APEC的重要考量因素，但並不是絕對的前提。中國不會讓中美關係綁架中國同亞太各國的關係。