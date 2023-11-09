香港中美論壇｜前美駐華大使：中美如盲婚啞嫁　仍須相敬如賓

美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）今日下午出席「香港中美論壇 2023」時發表演講，形容中美關係為全球地緣政治安排的婚姻（arranged marriage），雖然非雙方本意卻也不能離婚，需要相敬如賓。他坦言美國國內反華情緒強烈，透露自己曾與中國國家副總理何立峰承諾，會勸自己的政府「不要做蠢事，中國也是一樣」。



博卡斯於美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府任內擔任駐華大使，促成中美解除諸多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長，被視為中美關係領域的領軍人物。

本月亞太經合組織領導人峰會（APEC）將在美國三藩巿舉辦，美國總統拜登與中國國家主席習近平預期出席。曾任35年國會參議員的博卡斯坦言，去年峇里島的「習拜會」後，「大家都感覺不錯，但過後卻沒什麼成果」，認為國內政治令兩國關係修復艱難，「中國氣球事件」更引發倒退。

今年中美政界領導人之間的一系列互訪雖然釋放了積極信號，但認為雙方需要確保峰會以後不再節外生枝，又透露自己曾對中國副總理何立峰說：「我要勸我的政府在三藩巿之後不要幹蠢事，中國也是一樣。」

沒有議員會為中美關係作出具建設性的意見

博卡斯坦言，中美國內對彼此的觀感都非常負面，認為雙方都想阻止對方發展。他援引美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）認為中國將試圖成為地區乃至全球霸權的觀點，稱這一論調給美國鷹派藉口，而「議員都想競選連任，批評中國是最安全的做法」。

私底下，博卡斯常與國會議員交流中美問題，但來來去去都是要怎樣支持台灣，在美國國會，「議員也從不曾就中美關係發表任何建設性意見，一位都沒有。」

他形容，自二戰後，超級大國的地位令美國人自傲，認為全世界都應該學習美國建國後的憲法、法治制度，「不認為其他國家與我們平起平坐」。他認為這種姿態下，中美陷入了典型的修昔底德陷阱，也即是崛起大國與守成大國對峙的局面。

但在全球地緣政治形勢下，中美「被安排的婚姻關係」即便「不是基於非常真誠的熱愛，是安排好的，短期內也無法離婚」，只有相敬如賓，關係才會更加順暢。

博卡斯又提到本月較早前，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）領導的國會代表團訪華，獲得習近平主席接見，雙方談了80分鐘，還見了其他中國高層官員，認為中美雙方近期都花了很多努力去促成這一系列會談。