新華社評論指中美關係止跌企穩　但仍面臨嚴重困難和挑戰

國家雖未有正式公布，但本月中在三藩市舉行「習拜會」可望成事。在此之前， 新華社推出「推動中美關係回歸正軌」系列評論報道，稱在近一段時間以來，中美關係出現止跌企穩勢頭，但中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰。 穩定並改善兩國關係，關鍵在於遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，找到中美新時期正確相處之道。



新華社指出，「推動中美關係回歸正軌」系列評論報道，將從回歸元首共識、校準關係航向、正確定義關係、增進合作共識、夯實民意基礎等方面，深入闡釋「通往舊金山」不會是一馬平川， 不能靠「自動駕駛」，強調雙方要為此相向而行，切實「重回峇里島」，克服幹擾、排除障礙、積累成果、營造氛圍，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

強調「重回峇里島」 把握好「三個度」

在11月9日刊發得的文章指出，近年來中美關係起伏的經驗教訓表明，把握好「三個度」尤為重要。

第一，落實共識，要有力度。 一年前，中美元首在印尼峇里島會晤，為陷入嚴重困境的中美關係指明了前行方向，也在國際上推動形成了中美關係趨穩向良好的積極預期。 令人遺憾的是，外界所等來的、所看到的，卻是美方一系列背離兩國元首共識以及背離拜登總統「六不五無意」承諾的言行。 這種說一套做一套的做法，使中美關係走了一段曲折歷程，也讓包括中方在內的國際社會不得不對美方的政治誠信和外交執行力打上一個大大問號。

只有重返峇里島，才能通往舊金山，重返峇里島是基礎、是前提。 最近一段時間，中美關係之所以出現一些正面跡象，正是因為對兩國元首峇里島會晤共識的跟進和落實得到了提速。 高層交往實現「你來我往」，亞太事務磋商、經濟工作小組會議、金融工作小組會議等對話機制也先後「登場」。 近期美方又闡述了重視對華關係、願同中方保持溝通的立場，作出了一個中國政策沒有變、不支持「台獨」的表態，展現出穩定和發展關係的積極姿態。

中方希望，美方在近期中美互動中所展現的積極姿態不是政治算計和戰術投機，所做出的口頭承諾能夠成為具體政策和實質行動。 也希望美方能夠不被國內黨爭羈絆和政客私利左右，同中方共同行動、持久努力，讓中美關係中的好消息、好勢頭不斷累積，推動兩國關係真正穩下來、好起來。

促走出傲慢放下大國競爭執念

第二，開展互動，要有溫度。 近日美國飛虎隊老兵向中國抗戰英烈群像敬獻花籃的畫面給中國民眾留下了深刻印象，也讓中美兩國在二戰烽火中用生命和鮮血鑄就的深厚友誼再度鮮活起來。 中美關係向來是多維多面的，以競爭定義全部中美關係，既不尊重歷史，也不符合事實。 是時候走出傲慢與偏見製造的資訊繭房，放下鼓動大國競爭的執念。

合作始終是中美兩國最好的選擇。 雖然中美關係近年來發生了巨大變化，但雙方利益緊密交融的現實並沒有改變。 兩國都面臨新的發展任務，都需要從對方發展中獲益。 對中美合作潛力的「再激活」、合作領域的「再拓展」，無疑將推動兩國經濟成長、提升兩國人民福祉。 不妨重溫一下美國飛虎隊老兵麥克馬倫講的一段話：「有一點我們都應該明白：人都是一樣的。他們的政府可能各有不同，但人民實際上始終心懷一個願望，那就是 依照先輩的習俗安居樂業。」

籲把握世界大勢高度看待中美關係

第三、把握關係，要有高度。 作為世界上最重要的一組雙邊關係，中美關係牽動著人類的前途命運。 峇里島會晤時，習近平主席強調應從把握世界大勢的高度看待和處理中美關係。 世界大勢是什麼？ 是和平、發展、合作、共贏成為時代潮流，任何國家或國家集團都再也無法單獨主宰世界事務；是全球南方全面開啟「大覺醒」時代，人類社會加速進入多極化世界；是人類愈來愈成為你中有我、我中有你的命運共同體，同時也面臨許多全球性挑戰。

站在把握世界大勢、順應時代潮流的高度看待和處理中美關係，就會明白，在國際社會面臨諸多深刻危機的當下，大國競爭對抗非常不合時宜。 大國應展現大國胸襟、視野和擔當，為推動疫後經濟復蘇、應對氣候變遷、解決國際和區域熱點問題攜手努力。 站在把握世界大勢、順應時代潮流的高度看待和處理中美關係，就會明白，政治多極化、經濟全球化、國際關係民主化進程不可逆轉。 希望美方能沿著這方向，將認知與立場變成實際且真誠的行動。