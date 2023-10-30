習近平赴美出席APEC的障礙還有哪些？
中國外長王毅近日對美國進行了三天訪問。王毅公開表示，雙方都同意朝着實現三藩巿元首會晤共同努力。尤其在美國總統拜登（Joe Biden）會晤王毅時，王毅表示此次訪問的目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇厘島基礎上，面向三藩巿，推動中美關係止跌企穩，儘快回到健康穩定發展軌道。可以說，王毅此行為中美元首在三藩巿APEC期間會晤鋪路的用意非常直白。
但一個明顯的事實是習近平是否赴美出席APEC仍不確定。美國官員接受美國媒體採訪時稱雙方雖然就舉行「習拜峰會」達成原則協議，其他的細節，例如峰會的具體日期、地點和後勤事務等都尚未談妥。
王毅在華盛頓同美國戰略界人士舉行座談時亦說「通往三藩巿」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇厘島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。
今年的亞太經濟合作組織領導人峰會將於11月11日至17日在三藩巿舉行。距離峰會舉行也不過十幾天的時間，為什麼中國稱通往三藩巿不會是一馬平川？通往三藩巿的干擾和障礙還有什麼？
從中美兩國公布的訊息看，王毅此次訪美談得是不錯的。在對華盛頓為期三天的訪問中，王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行了兩輪共計七個多小時的會談，涵蓋了美中關係和國際事務中的幾乎所有熱點議題。根據中國外交部的新聞通稿，雙方將於近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。雙方同意進一步增加客運直航航班。
王毅10月27日與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）一個多小時的討論涉及保持雙邊戰略溝通渠道，並開展更多高層級外交活動，包括共同努力促成拜登與習近平11月在舊金山舉行會晤。拜登10月27日在白宮羅斯福室（Roosevelt Room）與王毅舉行了一個小時的會談，超出原定的半小時會見時長。可以說，中美之間能夠談到的話題，能夠交涉的事項，應談盡談。
王毅能夠赴美訪問，本身就是中國領導人出席APEC一事啟動談判的標誌。依據中國的行事慣例，如果中美元首三藩巿會晤幾無可能性，這件事就不會是可以公開談論的事件，當這件事成為可以公開探討的話題，本身就代表了非常大的可能性。因此通往三藩巿的大干擾和障礙是已經消除了的。現如今面向APEC，中美之間要解決的干擾和障礙，並不是原則性的大分歧。
在分析人士看來，之所以出現習近平是否赴美出席APEC還不確定的情況，更多是對於中美之間突發事態的預防。現如今美國已經進入了選舉季，拜登希望舉行APEC中美元首會晤，更多是出於為選舉增色的考量。本次APEC是美國展現其亞太領導力的峰會，拜登政府如何設置會議日程，是否會製造中國向美國低頭的輿論事態，都是需要考慮的。不在王毅訪美的這個時機確認習近平是否赴美，說明領導人是否赴美的主動權掌握在中國手裏。
中美之間的大戰略矛盾分歧，並不是進行數次官員互訪可以消弭的。在已知關係困境的背景下，中美之間管理兩國關係需要更多精細動作，預防小動作干擾兩國關係，預防突發意外事件帶偏兩國關係同樣重要。