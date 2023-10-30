習近平赴美出席APEC的障礙還有哪些？

中國外長王毅近日對美國進行了三天訪問。王毅公開表示，雙方都同意朝着實現三藩巿元首會晤共同努力。尤其在美國總統拜登（Joe Biden）會晤王毅時，王毅表示此次訪問的目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇厘島基礎上，面向三藩巿，推動中美關係止跌企穩，儘快回到健康穩定發展軌道。可以說，王毅此行為中美元首在三藩巿APEC期間會晤鋪路的用意非常直白。

但一個明顯的事實是習近平是否赴美出席APEC仍不確定。美國官員接受美國媒體採訪時稱雙方雖然就舉行「習拜峰會」達成原則協議，其他的細節，例如峰會的具體日期、地點和後勤事務等都尚未談妥。

王毅在華盛頓同美國戰略界人士舉行座談時亦說「通往三藩巿」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇厘島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

中國外交部長王毅2023年10月28日在華盛頓同美國工商業等各界代表座談（中國外交部）

今年的亞太經濟合作組織領導人峰會將於11月11日至17日在三藩巿舉行。距離峰會舉行也不過十幾天的時間，為什麼中國稱通往三藩巿不會是一馬平川？通往三藩巿的干擾和障礙還有什麼？

從中美兩國公布的訊息看，王毅此次訪美談得是不錯的。在對華盛頓為期三天的訪問中，王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行了兩輪共計七個多小時的會談，涵蓋了美中關係和國際事務中的幾乎所有熱點議題。根據中國外交部的新聞通稿，雙方將於近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。雙方同意進一步增加客運直航航班。

王毅10月27日與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）一個多小時的討論涉及保持雙邊戰略溝通渠道，並開展更多高層級外交活動，包括共同努力促成拜登與習近平11月在舊金山舉行會晤。拜登10月27日在白宮羅斯福室（Roosevelt Room）與王毅舉行了一個小時的會談，超出原定的半小時會見時長。可以說，中美之間能夠談到的話題，能夠交涉的事項，應談盡談。

中美關係：圖為2023年10月26日，美國國務卿布林肯在位於美國華盛頓的國務院會見中國外交部長王毅。（Reuters）

王毅能夠赴美訪問，本身就是中國領導人出席APEC一事啟動談判的標誌。依據中國的行事慣例，如果中美元首三藩巿會晤幾無可能性，這件事就不會是可以公開談論的事件，當這件事成為可以公開探討的話題，本身就代表了非常大的可能性。因此通往三藩巿的大干擾和障礙是已經消除了的。現如今面向APEC，中美之間要解決的干擾和障礙，並不是原則性的大分歧。

在分析人士看來，之所以出現習近平是否赴美出席APEC還不確定的情況，更多是對於中美之間突發事態的預防。現如今美國已經進入了選舉季，拜登希望舉行APEC中美元首會晤，更多是出於為選舉增色的考量。本次APEC是美國展現其亞太領導力的峰會，拜登政府如何設置會議日程，是否會製造中國向美國低頭的輿論事態，都是需要考慮的。不在王毅訪美的這個時機確認習近平是否赴美，說明領導人是否赴美的主動權掌握在中國手裏。

中美之間的大戰略矛盾分歧，並不是進行數次官員互訪可以消弭的。在已知關係困境的背景下，中美之間管理兩國關係需要更多精細動作，預防小動作干擾兩國關係，預防突發意外事件帶偏兩國關係同樣重要。