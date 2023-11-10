大熊貓美香一家三口返抵中國　將送往臥龍隔離檢疫

旅美的大熊貓「美香」、「添添」，以及他們在華盛頓出生的雄性大熊貓「小奇蹟」，已於昨日（9日）晚上返抵中國。 晚上11時許，「美香」一家搭乘的專機，在經過長達19小時的空中旅程，順利降落在成都雙流國際機場。 「美香」一家之後將被送到四川臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地，接受約一個月隔離檢疫。



大熊貓「美香」及「添添」2000年起旅居美國華盛頓國家動物園，至今23年。 2020年8月，「美香」誕下幼崽「小奇蹟」。 依照中美雙方協議，「美香」一家如期回國。

中國外交部發言人汪文斌昨稱，中方歡迎「美香」一家如期回國。 大熊貓是深受世界人民喜愛的稀有瀕危野生動物，也是中外文化交流的「友誼使者」。中美自1996年開展大熊貓保育研究合作。而中國與美國華盛頓國家動物園的合作始於2000年，雙方建立了良好的合作關係，在大熊貓保育繁殖、疾病防治與診治、公眾教育等方面取得了積極成果，並為增進中美人民友誼發揮 了重要作用。

汪文斌表示，「美香」一家回國後，在美國還有大熊貓在亞特蘭大動物園。 相信牠們作為「友誼使者」，將繼續在中美兩國人民之間架起友誼的橋樑。