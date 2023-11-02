離日回歸中國8個月後首見粉絲　大熊貓香香聽到日文竟然咁反應！

雌性大熊貓「香香」今年2月由日本上野動物園歸還中國，經過8個月的適應期後，早前終於公開與民衆見面。最近一條「香香」的影片熱傳，當中「香香」聽到日本傳媒向牠搭話時竟然「Hang機」看著對方，表情呆滯非常可愛！



今年6歲的大熊貓「香香」2017年6月12日與日本上野動物園出生，今年2月歸還中國，回到四川的保育研究中心尋找「新郎」。當時不少日本粉絲爭相在牠展出最後一天去看香香最後一面。回歸中國後香香表現「膽怯和緊張」，因此經過8個月單的適應期後才在四川省中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地開放與公眾見面。

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開放當日有不少香香粉絲到場支持（YouTube截圖）

香香公開展出後，有不少日本的旅客和傳媒隨即到基地探訪香香，一條香香與日本人交流的影片就引起網民熱議。當中有日本女性以日文叫「シャンシャン」（「香香」）後，香香明顯有反應，停下手上吃竹筍的動作，表情呆滯地看著對方。日本記者接著稱讚牠「好努力」並繼續報導時，香香更是放下竹筍、耳朵竪起，像是很專心地停對方的話。

熊貓香香的萌樣令現場粉絲非常激動，又笑指牠明顯能聽懂日語，比聽到普通話的反應大很多。影片被轉貼到小紅書上，有網民就留言「香香尋思:我到底是回來了還是又出去了」，調笑香香「真的有認真聼人類説話耶」。又講到「這要日本人知道了不得又哭一次」。

不過，亦有網民表示牠的「Hang機」表情並不是因爲聽到日文，而是香香本來就經常「卡頓」，「牠經常卡頓，你講西班牙語牠也卡」。