旅居美國華盛頓大熊貓　「美香」一家三口啟程回國

旅居美國的大熊貓「美香」「添添」和牠們在華盛頓出生並長大的雄性幼崽「小奇蹟」11月8日啟程返回中國。



根據新華社，中國駐美國大使館公使徐學淵在動物園舉行的簡短儀式上表示，自2000年「美香」和「添添」來到史密森學會國家動物園，中美雙方在大熊貓保護和研究方面開展密切且富有成果的合作，有力促進兩國人民的相互了解和友誼，未來，中國將繼續與包括美國在內的夥伴們在瀕危物種保護和研究以及生物多樣性保護方面開展密切合作，為可持續發展和各國人民友誼作出更大貢獻。

8日上午，華盛頓史密森學會國家動物園工作人員將三隻裝有大熊貓的特製「旅行包廂」、220磅（約合100公斤）竹子、飲用水及相關物資運上卡車。隨後，載有「美香」「添添」和「小奇蹟」的車隊駛離動物園，前往華盛頓杜勒斯國際機場。

8日下午1時左右，「美香」一家乘坐的專機起飛。據提供此次運送服務的美國聯邦快遞公司人員介紹，飛機將經停美國安克雷奇市，隨後前往中國成都市，旅程約19個小時。一名獸醫和兩名飼養員全程陪同。

「美香」和「添添」在美國23年間共孕育四隻幼崽，其中「泰山」「寶寶」和「貝貝」已經回國。「小奇蹟」出生於2020年8月21日，彼時新冠疫情席捲全球，「小奇蹟」的出生為當地民眾帶來歡樂與希望。

「美香」一家三口回國後，美國亞特蘭大動物園還有一對大熊貓姐妹「雅倫」和「喜倫」。