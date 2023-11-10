中美元首會面在即　美國眾議院共和黨人提出十大訴求

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議舉行在即，外界盛傳美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平在11月15日於三藩市會晤。眾議院一批共和黨人去信拜登，要求向習近平提出十大訴求，以改善兩國關係。



路透社9日報道，眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）為首的13名共和黨人向拜登發出聯署信，他們認同拜登政府對華加強半導體出口管制及限制對中國投資的政策，但同時要求拜登與習近平會面時，向對方提出改善關係的十大訴求，就像北京方面2021年向美國官員提出的方面一樣。

加拉格爾等人的訴求包括要求中國釋放所有華府被認為是錯誤拘留的美國人、採取措施阻止用於製造芬太尼（fentanyl）的原料流通、禁止在國際水域及空域危險攔截美國船隻和飛機、停止在南海具爭議的仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）騷擾菲律賓船隻等。

信中同時提到，北京方面沒採取措施，停止在南海或台海的軍事挑釁，而華府近期亦在人權問題上沒對中國作出行動，包括近兩年內都沒有就北京官員損害香港自治及涉嫌侵犯新疆民眾人權問題進行制裁，以及沒有根據財政部的中國軍事綜合企業清單，擴大貿易限制。

他們認為，拜登政府犧牲競爭作為，以推動漫無目的、猶如「喪屍式」接觸。