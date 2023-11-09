李顯龍：習拜會能讓中美關係重回正軌　未能恢復和諧

在中美關係處於眼下的困難時刻，習拜會是必要的一步，但兩國之間存在着很深的矛盾，會晤固然能讓關係重回正軌，但不能指望一次會面就讓中美關係恢復和諧。



新加坡總理李顯龍11月8日在第六屆彭博社創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）的歡迎晚宴上，接受彭博社總編輯米思偉（John Micklethwait）訪問時指出，中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）2022年在峇里島（Bali）的會晤達成一些彼此尊重、合作共贏的原則，但在那之後事態變化偏離軌道，中美雙方如今在嘗試重新調整。

他說：「中美來回協商多次，以便讓習拜會能夠順利進行並取得效果，但中美之間存在着很深的矛盾，需要一次會晤來讓關係重回正軌，但不能指望一次會面就讓中美關係恢復和諧。這是不可能的。」

習近平和拜登預計下週出席美國三藩市（San Francisco）舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間會面。這是兩人過去3年的第二次實體會晤。

李總理分析，中美雙方已經形成根深蒂固的觀點，美國民主共和兩黨唯一的共識是中國嚴重威脅美國，而中方認為美國要阻止他們發展，應該準備好保護自己，免受美國侵害，而不是嘗試與美國共存。

他說：「當雙方都有這樣的觀點時，就算想要伸出手來，談論更具建設性的未來，也是很困難的。」

在談到俄烏戰爭時，李總理認為這會是一場長久且艱難的戰爭，因為俄羅斯雖然無法征服烏克蘭，但也不會認輸。烏克蘭方面則雖然有歐美國家幫忙提供武器裝備，但大量的人命傷亡不能長久繼續下去。

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）2023年8月20日在工藝教育學院（ITE）總部發表國慶群眾大會講話。它先以馬來語和中文發言，隨後以英語發言。圖為新加坡總理辦公室21日在Facebook專頁上發布照片。

不認為中國大陸會輕率決定攻台

他也不認為中國大陸會輕率地向台灣出兵。李總理說：「中方會有海陸空軍人建言，兩棲攻打台灣和（美國）攻打硫磺島（Iwo Jima）不可同日而語，而硫磺島戰役已經夠血腥的了。我確信大陸一定會仔細考量，他們應該不會輕易動兵。」二戰期間，日本和美國在硫磺島戰役中，雙方死傷超過5萬人。

李總理相信，如果大陸沒有被激怒，事態如果沒有失控，人們不會在某一天醒來時，發現大陸已經決定攻台。

兩國方案是解決以巴問題唯一出路

至於以巴衝突，李總理在對話中重申新加坡反對恐怖主義，以及堅持行使自衛權的同時，必須遵守國際人道主義法的立場。他也強調，兩國方案是解決以巴問題的唯一出路，否則雙方就會陷入子孫後代互相毀滅的循壞。

李總理也說，本地區的恐怖組織正在觀望，一些追隨者肯定會被事態激怒，可能有些行動謀劃，因此新加坡必須非常認真地對待恐怖威脅。

須關注人工智能監管問題

在人工智能領域取得突破的大學和企業專家最了解有關科技的進展，而他們當中有一些人對這項科技的未來感到擔心。李顯龍認為，必須關注人工智能（AI）監管方面的問題。

李總理指出，人工智能的升級可能只要用到10倍的晶片以及10倍的計算能力，但也有可能達到瓶頸，必須等待另一個突破來讓人工智能具備洞察力、理解力、判斷力、推理力和同理心。

他說，機器有可能像人類一樣思考、行動和說話，只是不知道會在什麼時候做到這一點。機器一旦具備這些能力，人們就必須應對一些很嚴峻、很艱難的問題。

李總理說：「因為如果機器跟人一樣聰明，那就很難預先編好程序，讓它輕易被人『殺掉』。」

李總理也認為，人們必須充分累積人工智能運用的經驗，了解其中的陷阱，為監管它做出明智的決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

