美國西雅圖亞裔女大學生護母　遭繼父狂刺107刀亡

美國西雅圖（Seattle）一名亞裔女大學生8月7日為保護母親，結果被繼父狂刺107刀，她當場死亡。繼父被控一級謀殺罪、以及一級企圖謀殺罪。



事發於8月7日，21歲亞裔女大學生安傑利娜（Angelina Tran）在家中睡覺，她的母親和周姓繼父（Nghiep Kein Chau）在廚房爭執。霍士新聞（Fox News）8月24日稱，繼父揮拳毆打母親的頭部和臉部約15次。

安傑利娜聞聲從睡房走到廚房，試圖阻止繼父毆打母親。母親逃走至樓下的睡房，繼父於是揮拳毆打安傑利娜，並將她摔到地上、開始用刀刺她的胸口。他拖着安傑利娜穿過房間，並用大刀刺她。他期間曾暫停襲擊、更換沾滿鮮血的衣服，並拿另一把刀繼續行兇。

報道引述警方文件指，閉路電視影片顯示，繼父用刀刺安傑利娜共107次。

母親在睡房中報警求助。警方到場時，渾身是血的繼父手持大刀，他對警員說自己殺了人。警員拘捕繼父，並將母親送院。

亞裔女大學生護母被繼父狂刺107刀：美國西雅圖一名亞裔女大學生2023年8月7日為保護母親，結果被繼父狂刺107刀、當場死亡。繼父被控一級謀殺罪、以及一級企圖謀殺罪。圖為2023年8月11日在GoFundMe發布的照片，相中人是遇害者安傑利娜（Angelina Tran）。（GoFundMe）

繼父對警員表示，他當時認為妻子會和他離婚並拿走他所有的錢，當安傑利娜阻止他襲擊妻子時，他感到生氣。他承認，如果他在警察到場之前找到妻子，他也打算刺死她。

繼父4月回到美國，在此之前的一年都在越南居住。