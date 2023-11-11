床蝨｜旅行應如何防範？　床上「拍攝戰利品」可能引蝨回家

床蝨從英國法國肆虐到韓國，首爾市政府緊急撥款5億韓元（約港幣300萬元）應對，甚至香港也傳出發現床蝨。面對蝨患應如何防範？如果旅遊還上或被咬到又應怎辦？



床蝨和跳蚤都一樣是麻煩的東西，被咬到會奇癢無比，過去在一些便宜旅館中會相互傳染。因此旅遊挑旅館時要注意一下，若需要入住便宜酒店，可以自攜一次性的床墊紙，舖在床上再躺下入睡。

入住酒店時，旅客可先檢查床單枕頭被單，與及窗簾，尋找是否有床蝨活動的痕跡。床蝨活動會脫殼及留下啡色的「血糞」，甚為明顯。

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除了入住酒店旅館外，床蝨還會藉由交通工具的椅墊傳播，例如絨布座椅。床蝨亦可能爬上行李箱跟着旅客回家，因此在有床蝨的地區應避免把行李箱或把所有衣服直接放到床上。旅客也應避免把購買回來的戰利品「全攤開放在床上拍照」，避免床蝨爬上這些東西躲進行李跟着回國。

若想更安全，行李物品還可以在分門別類後放進塑膠袋，回國後先在浴室等仔細檢查行李內外及塑膠袋有無床蝨再將物品取出。

由於床蝨不會傳播病菌，被咬雖不會出現嚴重疾病，但還是會讓人痕癢難耐，若出現過敏反應還可能會出現大片紅腫。注意一旦出現過敏，可能需要即時就醫，避免腫塊愈來愈大，嚴重發炎或因抓損皮膚導致感染。