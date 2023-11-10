床蝨疑已「殺入」香港恐將隨街跳　大中華拉警報　能否守得住？

繼法國、英國、美國、加拿大多處發發「床蝨危機」，韓國首爾、仁川及大邱已出現床蝨（即臭蟲或木蝨，Bed Bug），已被韓媒稱為「疫情」。而在香港市民擔心牠們會否「殺入香港」之際，有關猜測似乎已成真。

床蝨疑似「殺入」香港機場快線 有照片瘋傳 點圖了解更多：

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當大家在10月還以為法國「蟲蟲危機」事不關己之際，短短數天牠們就「攻入」英國。而韓國則稱床蝨自9月起由歐美傳入。先是大邱市啟明大學學生宿舍及仁川某汗蒸幕率先發現蟲蹤，其後首爾市25個轄區內18個區先後接報發現床蝨，至11月5日至少17宗報告，旅遊熱點之一的龍山是重災區。

韓國考試院、酒店、戲院及寺院等多個公共場所都出現「蝨蹤」。首爾地鐵將定期以高溫蒸氣清潔布面座椅，並分階段替換。這令人擔心，同樣有發達的鐵路和巴士交通網的香港，會不會也走上被迫大舉更換椅套一途？

韓國蟲患令民眾神經緊張，又怕又惱。有人在連帽衣外再罩一件風衣，並用帽遮蓋頭部，卻在下車後赫然發現有床蝨已爬上風褸。韓國公共交通工具更出現奇景：乘客寧願「罰企」，都不坐上布製座椅。

有市民怕到考慮將外遊計劃推遲，或是回來之前將行李箱丟掉；有上班族怕入戲院觀影，一時之間，整個韓國「聞蝨色變」。

蝨患或會威脅後疫情時代急欲收復失地的韓國旅遊業和零售業。尹錫悅政府不敢掉以輕心，宣布11月13日至12月8日為重點防治期，將檢查高風險場所，實行大舉殺滅與防治。至於這些情境會不會在香港「複製」重演？相信港人也為之擔心。

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韓床蝨隨街跳 港人該怎辦？

香港衞生署稱床蝨可在床褥、床單折疊處出現，亦會依附在衣物和家具上。在人流頻繁處逗留、居住，特別容易遇上床蝨。人類被叮咬可能會出現小紅疹，嚴重可引致過敏反應，症狀包括咬痕擴大、疼痛腫脹，嚴重過敏人士或需入院治療。

除了香港，一上外國專家、媒體，還有英國國民保健服務（NHS）及美國環保局（EPA）等都有就防蟲治蟲做出建議。其中EPA指引相當詳細，值得參考。請點擊這裏詳閱。

韓國網民11月6日晚於社交媒體上載這張照片，顯示一隻被認為是床蝨的蟲，以及似乎是牠死後在布料上留下的血漬。發文的人說：「請（幫忙）看看牠是否是床蝨，」

除了香港，浙江杭州、溫州、富陽等多個城市都有民眾近日上網大呻家中來了一群臭屁蟲，雖然牠們不是床蝨、不會咬人，但會釋放難聞氣味。有人直言「真的要瘋了」。