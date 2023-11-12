蘇丹叛軍連日襲擊小鎮　72小時逾800人被殺　UN：恐發生種族滅絕

在蘇丹軍事政變中飽受戰爭摧殘的西達爾富爾省（West Darfur）省會埃朱奈納（El Geneina，暫譯）連日發生襲擊，醫生和聯合國說，那裏至少800多名非阿拉伯平民被殺。聯合國稱內戰可能導致另一場種族滅絕。



在蘇丹軍方和準軍事組織快速支援部隊（RSF）衝突惡化之際，位於埃朱奈納外圍的的阿爾達馬塔（Ardamata，暫譯）陷入一片混亂。政府人員與警員不見蹤影，暴力問題與盜竊在非洲裔馬薩利特（African Masalit，暫譯）部落和阿拉伯部落蔓延。

非洲裔馬薩利特部落是埃朱奈納一大部落。

蘇丹正規軍和RSF於11月4日在阿爾達馬塔短暫交火後，RSF進佔埃朱奈納一個軍事基地，該處隨後連日都有襲擊發生。

路透社10日引述一名最終成功逃往鄰國乍得（Chad）的護士梅恰（Nabil Meccia）說，襲擊上週初在軍事基地開始。這名護士稱，看到RSF在襲擊基地時開槍掃射、殺死平民，又要求男子一字排開，再將他們處決。

西達爾富爾醫生聯盟負責人圖爾（Salah Tour）稱蘇丹正規軍撤出基地，20多名傷兵逃亡到乍得。

圖爾稱RSF奪取軍事基地後，聯同與其結盟的阿拉伯民兵在阿爾達馬塔掃蕩，大肆屠殺當地的非阿拉伯居民。武裝分子以非洲裔馬薩利特（African Masalit，暫譯）部落為目標，「挨家挨戶地殺人並實施拘禁」，並燒毀供無家者棲身的避難所。

一些阿拉伯部落領袖否認在埃朱奈納進行種族清洗。RSF也否認涉事，稱那是部落衝突。

2023年11月7日，身在乍得的婦女來到該國位於與蘇丹接壤邊境，希望她們的親人能夠來得到乍得避難，逃過被殺的命運。（REUTERS/El Tayeb Siddig）

達爾富爾律師協會（Darfur Bar Association）也指責RSF士兵在阿爾達馬塔「對手無寸鐵的平民實施各種嚴重侵犯行為」。例如在11月6日的一次襲擊中，RSF殺了50多人，其中包括一名部落首領和其家屬。

聯合國難民署（UNHCR）稱有報告指阿爾達馬塔有800多人被殺，另有8,000人逃亡乍得。實際的逃難人數很可能更多。

難民署說，阿爾達馬塔約有100個避難所被夷為平地，還發生大規模搶掠事件，難民署的人道主義援助物資也遭搶奪。

2023年11月7日，有兒童通過蘇丹邊境前往乍得避難。（REUTERS/El Tayeb Siddig）

蘇丹爆發軍事政變以來，首都喀土穆（Khartoum）和達爾富爾飽受戰火蹂躪。聯合國和國際人權組織還指控RSF及其結盟的阿拉伯民兵在這兩個地區犯下暴行，包括強姦。

聯合國副秘書長格里菲思（Martin Griffiths）說，政變已造成約9,000人死亡。聯合國數據顯示，衝突以來，蘇丹超過600萬人被迫離開家園，其中120萬人逃往鄰國避難。

蘇丹政府軍與快速支援部隊4月15日爆發武裝衝突，戰火集中在首都喀土穆（Khartoum）以及南達爾富爾（South Darfur）地區。經國際社會斡旋，雙方多次達成短暫停火，但停火都未能持續。