港媒：習拜會將宣布共識　禁將AI用於「無人機和核管控系統」

知情人士透露，美國總統拜登與中國國家主席習近平於下周三（11月15日）舉行的會晤，將宣布一項共識，禁止在無人機等自主武器及控制和部署核彈頭方面使用人工智能。



港媒星期六（11月11日）引述兩名知情人士報道，人工智能的潛在風險預計將是今年亞太經合組織峰會（APEC）期間，中美討論的主要焦點。兩國都擔心若不對這項技術設定進行規範，將助長衝突的風險。

美國今年2月在軍事領域負責任使用人工智能峰會上，提出《關於負責任地軍事使用人工智能和自主技術的政治宣言》，旨在達成人工智能的軍事發展和部署的國際共識。宣言還談到各國應當如何發展、部署和使用人工智能以維持國際法、安全與穩定。目前已有36國支持這項宣言。

圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）出席G20（二十國集團）峇里峰會時進行場邊會晤。（Reuters）

拜登今年10月還公布先進人工智能產品的批准要求。根據新規定，新產品須獲得聯邦政府的認證，以確保它們不會被重新用於製造生物武器或核武器。

中國在人工智能領域也同樣取得進展，中國人民解放軍近年在探索如何將先進人工智能科技運用到情報和偵察、自主武器、指揮控制等領域。

針對習拜會列入人工智能議題，美國智庫德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀說：「考慮到迄今為止我們在人工智能領域看到的問題，繼續讓人類參與核指揮和控制至關重要。」

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年6月20日在加州出席人工智能（AI）活動。（Reuters）

美國史丹福大學及美國企業中心研究員馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）說，隨着各國軍隊與人工智能的整合愈來愈深入，雙方最初達成的協議之一應是避免核指揮與控制系統自動化。

惟馬斯特羅也說，雖然習拜會很可能就繼續進行核對話達成共識，但不會談到核武軍備管控。中國對軍備控制的概念非常「敏感」，因為中國的「軍火庫比美國小得多」，「他們不願意與美國一同進行軍備管控，（而且）我認為這個立場不會改變」。

美國總統拜登和中國國家主席習近平2022年11月14日在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會面。（REUTERS）

報道稱，雖然兩國在人工智能議題達成共識，但不意味着兩國在其他軍事問題上也達成更廣泛的共識。雖然中國向美國發出訊號表示有意恢復兩軍對話，但中國仍在捍衛與華盛頓截然不同的立場。

一名消息人士稱，目前中美聯合聲明尚未完成，因為兩國外交官對俄烏戰爭和以哈衝突的措辭存在分歧。雙方也還未就台灣問題達成共識。

不過，中美在爭議較小的問題上達成了共識，包括增加每天往返美中的航班以深化人文交流，實施更嚴格的法規監督和懲罰與芬太尼生產有關的中國實驗室，以及開展合作研究和制定公共衛生政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載

