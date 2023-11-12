彭博社：習近平將訪美與艾奧瓦州老朋友共進晚餐

美媒報道，中國國家主席習近平本周訪問美國期間，將與曾在38年前招待習近平的艾奧瓦州民共進晚餐。



彭博社報道，時任中共河北省正定縣委書記習近平在1985年訪問美國時，這群艾奧瓦州民以烤豬、參觀農場和在密西西比河乘搭遊船的方式，歡迎習近平到訪。

其中一名受邀出席晚宴的艾奧瓦州民蘭德（Sarah Lande），在習近平當年訪美後，據報與習近平保持聯絡。

▼中國駐美大使謝峰10月與蘭德見面：

中國2022年公布，蘭德曾致信習近平。習近平也覆信蘭德，形容中美兩國人民都是偉大的人民，人民友好既是一筆寶貴的財富，更為兩國關係發展提供重要基礎。

習近平2012年以中國國家副主席的身份訪問美國時，曾到訪蘭德的家。中國公布，習近平在蘭德家中「與美國老朋友們見面」。

現年85歲的蘭德說，他們是通過美中關係全國委員會（NCUSCR）和美中貿易全國委員會（US-China Business Council）得知他們受邀出席，並稱中國駐美大使館負責協調工作。

報道稱，這組人並沒有被告知，是否會有與習近平私人會面的安排。

2013年4月15 日，時任美國艾奧瓦州州長的布蘭斯塔德（Terry Branstad）訪華，中國國家主席習近平在北京人民大會堂接見他並握手合照。（Photo by Andy Wong - Pool/Getty Images）

美國前駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的助手稱，曾擔任艾奧瓦州州長的布蘭斯塔德也受邀出席。

中國駐美大使館和晚宴組織者尚未回應彭博社的置評請求。