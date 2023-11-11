專訪美國前駐華大使博卡斯：三藩市習拜會後不能再有「氣球事件」

美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）昨日在灣仔出席「香港中美論壇 2023」期間接受《香港01》訪問，表示中美國內政治鷹派的壓力正給兩國改善關係造成「嚴峻挑戰」。

博卡斯於美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府任內擔任駐華大使，促成中美解除諸多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長，被視為中美關係領域的領軍人物。

博卡斯在訪問中表示，若要避免「峇厘島會面」後兩國關係再度惡化的局面，下周三（15日）舉行的三藩巿「習拜會」，兩國須竭力避免公開罵戰，別做出與三藩巿協定背道而馳之舉。



中美關係：圖為2022年11月14日下午，中國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登會晤。（新華社）

01：許多發言者在論壇上都提到過，中國對美國有一種巨大的挫敗感，「光說好話，不採取任何行動」來實際處理美中關係，昨天大使也提到了這一點。提出美國必須採取具體行動才能使舊金山會議成功。您對這種沮喪並呼籲美國採取具體措施有何看法？

答：我認為兩國都應該採取具體措施，有時中國人認為美國人口是心非（talk out both sides of their mouth），有時美國人認為中國人口是心非。批評一個國家或別的國家是沒有意義的，兩國都在這方面有點錯，但兩國都應坦誠相待。那就是，我希望習主席和拜登總統在三藩巿能達成良好的聲明協議，真正重要的是接下來會發生什麼，確保兩國不會採取與三藩巿協定背道而馳的舉動。

01：在去年峇里島習拜會後，我們看到了中美彼此有很多承諾，但之後很多事情都在走下坡。您提到這一點是因為美國國內存在很多複雜情況，這基本上使得峇里島的所有努力和良好跡像都沒有成為現實，那麼您認為三藩巿會面會否重蹈覆轍？

答：峇里島的第一個教訓是「不要再有氣球」，中國氣球升到美國上空之後，造成了許多問題，兩國及後採取的其他行動也造成了問題。兩國需要做大量的工作，以確保在三藩巿會面之後，任何一個國家都不會再做出任何愚蠢的事情，或者做出令對方認為是違背三藩巿協議的事。

現在要做很多工作，而且外部可能會出現一些兩國都無法控制的事態發展，或導致我們兩國之間出現緊張關係。如果這種情況發生，我們必須處理它，但重要的是不要批評對方國家，這是很重要的，現在雙方可以私下討論。

美國可以私底下對中國說「不要那樣做」，而中國私下也可以對美國說「不要那樣做」。只要是保密的，兩國之間就可能建立更多的信任。這將是一個真正的挑戰，這將需要做大量的工作，因為中國和美國的政治壓力來自鷹派，來自那些想要破壞世界秩序的人。關係非常牢固，所以我們這些想要建立良好關係的人必須非常非常努力地工作。

美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）表示，峇里島的第一個教訓是「不要再有氣球」，兩國需要做大量的工作，以確保在三藩巿會面之後，彼此不再做出任何愚蠢的事情，或者做出令對方認為是違背三藩巿協議的事。（羅保熙攝）

01：除了美國政治中的鷹派政治之外，你是否認為隨著選舉週期再次到來，考慮可能涉及美國許多政黨的政治利益，你是否認為試圖扭轉兩國關係的努力面臨著另一威脅？

答：人們普遍認為，明年11月將舉行總統大選，同時將舉行國會選舉，這將增加額外的政治緊張，這是眾所周知的，我不知道這是否屬實。因為選舉還有一年才來到，期間可能會發生一些事情，有些人可能會出來選總統，你不能預知的，這很可能改變政治局勢。

而且美國不僅忙於處理烏克蘭問題，還有中東問題，美國白宮很難有足夠的空閒來擔心烏克蘭、中東，還有中國。諷刺的是，中東和烏克蘭越是成為問題，華盛頓對中國的關注較少，因為目前有太多其他問題更為重要。

01：隨著拜登總統逐漸接近四年任期的尾聲，拜登與習近平主席之間沒有進行正式的國事訪問，你認為任期結束前促成國事訪問對他有利嗎? 還是你認為他明年順利連任後，這已在他的計劃之中？

我堅信習主席和拜登總統的會面越多越好，我並不是說他們應該每週、每月會面，但也許每年至少兩次，鎖定它，把它放在日曆上。無論發生什麼都要會面，因為這將迫使兩位領導人更坦實地交談。

但同樣重要的是，這些會議不僅僅是路過，不僅僅是勾選框，而是真正嚴肅的會議，要做到這一點，這意味著也許要花上兩三天。會面房間裏的人盡可能少，只有習主席和拜登總統，他們的翻譯，也許還有國家安全顧問，僅此而已。這將有助於他們開始放鬆一點，變得更坦誠。重點不在於會議的數量，而是在於會議的品質。

中國國家主席習近平與美國總統拜登繼去年峇里島G20期間會晤後，時隔一年將於三藩巿APEC峰會期間再次舉行中美首腦會談。（Reuters/ file）

01：我想知道香港在中美關係中扮演什麼樣的角色，特別是考慮到上週美國國會議員提出跨黨派法案（香港制裁法，Hong Kong Sanctions Act），要求制裁近50名香港檢察官和法官，你認為這是否為中美關係製造了另一個緊張點？

答：我認為制裁已經走到盡頭，制裁太多了，一旦落實制裁就很難解除。坦白說，這是一種不假思索的行動，只是聽起來很好，因為能創造很多頭條新聞。我認為，這很不幸的。你提到的這些制裁，我不知道它們實際實施的程度，但我認為香港可以（在中美關係上）發揮非常積極的作用，是美國和中國之間的橋樑。當然，在金融上它是開放的市場，法治，普通法，香港能發揮重要作用，我敦促香港發揮這一優勢。