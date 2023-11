專訪美國前駐華大使博卡斯：三藩市習拜會後不能再有「氣球事件」

美國前駐華大使博卡斯(Max Baucus)昨日在灣仔出席「香港中美論壇 2023」期間接受《香港01》訪問,表示中美國內政治鷹派的壓力正給兩國改善關係造成「嚴峻挑戰」。

博卡斯於美國前總統奧巴馬(Barack Obama)政府任內擔任駐華大使,促成中美解除諸多貿易壁壘、推動雙邊貿易大幅增長,被視為中美關係領域的領軍人物。

博卡斯在訪問中表示,若要避免「峇厘島會面」後兩國關係再度惡化的局面,下周三(15日)舉行的三藩巿「習拜會」,兩國須竭力避免公開罵戰,別做出與三藩巿協定背道而馳之舉。



中美關係:圖為2022年11月14日下午,中國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登會晤。(新華社)

01:許多發言者在論壇上都提到過,中國對美國有一種巨大的挫敗感,「光說好話,不採取任何行動」來實際處理美中關係,昨天大使也提到了這一點。提出美國必須採取具體行動才能使舊金山會議成功。您對這種沮喪並呼籲美國採取具體措施有何看法?

答:我認為兩國都應該採取具體措施,有時中國人認為美國人口是心非(talk out both sides of their mouth),有時美國人認為中國人口是心非。批評一個國家或別的國家是沒有意義的,兩國都在這方面有點錯,但兩國都應坦誠相待。那就是,我希望習主席和拜登總統在三藩巿能達成良好的聲明協議,真正重要的是接下來會發生什麼,確保兩國不會採取與三藩巿協定背道而馳的舉動。

01:在去年峇里島習拜會後,我們看到了中美彼此有很多承諾,但之後很多事情都在走下坡。您提到這一點是因為美國國內存在很多複雜情況,這基本上使得峇里島的所有努力和良好跡像都沒有成為現實,那麼您認為三藩巿會面會否重蹈覆轍?

答:峇里島的第一個教訓是「不要再有氣球」,中國氣球升到美國上空之後,造成了許多問題,兩國及後採取的其他行動也造成了問題。兩國需要做大量的工作,以確保在三藩巿會面之後,任何一個國家都不會再做出任何愚蠢的事情,或者做出令對方認為是違背三藩巿協議的事。

現在要做很多工作,而且外部可能會出現一些兩國都無法控制的事態發展,或導致我們兩國之間出現緊張關係。如果這種情況發生,我們必須處理它,但重要的是不要批評對方國家,這是很重要的,現在雙方可以私下討論。

美國可以私底下對中國說「不要那樣做」,而中國私下也可以對美國說「不要那樣做」。只要是保密的,兩國之間就可能建立更多的信任。這將是一個真正的挑戰,這將需要做大量的工作,因為中國和美國的政治壓力來自鷹派,來自那些想要破壞世界秩序的人。關係非常牢固,所以我們這些想要建立良好關係的人必須非常非常努力地工作。

01:除了美國政治中的鷹派政治之外,你是否認為隨著選舉週期再次到來,考慮可能涉及美國許多政黨的政治利益,你是否認為試圖扭轉兩國關係的努力面臨著另一威脅?

答:人們普遍認為,明年11月將舉行總統大選,同時將舉行國會選舉,這將增加額外的政治緊張,這是眾所周知的,我不知道這是否屬實。因為選舉還有一年才來到,期間可能會發生一些事情,有些人可能會出來選總統,你不能預知的,這很可能改變政治局勢。

而且美國不僅忙於處理烏克蘭問題,還有中東問題,美國白宮很難有足夠的空閒來擔心烏克蘭、中東,還有中國。諷刺的是,中東和烏克蘭越是成為問題,華盛頓對中國的關注較少,因為目前有太多其他問題更為重要。

01:隨著拜登總統逐漸接近四年任期的尾聲,拜登與習近平主席之間沒有進行正式的國事訪問,你認為任期結束前促成國事訪問對他有利嗎? 還是你認為他明年順利連任後,這已在他的計劃之中?

我堅信習主席和拜登總統的會面越多越好,我並不是說他們應該每週、每月會面,但也許每年至少兩次,鎖定它,把它放在日曆上。無論發生什麼都要會面,因為這將迫使兩位領導人更坦實地交談。

但同樣重要的是,這些會議不僅僅是路過,不僅僅是勾選框,而是真正嚴肅的會議,要做到這一點,這意味著也許要花上兩三天。會面房間裏的人盡可能少,只有習主席和拜登總統,他們的翻譯,也許還有國家安全顧問,僅此而已。這將有助於他們開始放鬆一點,變得更坦誠。重點不在於會議的數量,而是在於會議的品質。

中國國家主席習近平與美國總統拜登繼去年峇里島G20期間會晤後,時隔一年將於三藩巿APEC峰會期間再次舉行中美首腦會談。(Reuters/ file)

01:我想知道香港在中美關係中扮演什麼樣的角色,特別是考慮到上週美國國會議員提出跨黨派法案(香港制裁法,Hong Kong Sanctions Act),要求制裁近50名香港檢察官和法官,你認為這是否為中美關係製造了另一個緊張點?

答:我認為制裁已經走到盡頭,制裁太多了,一旦落實制裁就很難解除。坦白說,這是一種不假思索的行動,只是聽起來很好,因為能創造很多頭條新聞。我認為,這很不幸的。你提到的這些制裁,我不知道它們實際實施的程度,但我認為香港可以(在中美關係上)發揮非常積極的作用,是美國和中國之間的橋樑。當然,在金融上它是開放的市場,法治,普通法,香港能發揮重要作用,我敦促香港發揮這一優勢。