以色列「兵臨醫院」炮管抵閘口　希法醫院斷電增至15死含6早產嬰

以色列持續攻擊及封鎖加沙地區，當地多間醫院癱瘓。加沙衞生部11月13日表示，當地最大的希法醫院（Al-Shifa Hospital）因電力短缺已導致多人失救，包括6名早產嬰兒及9名病人喪生，數十名早產兒被迫躺普通病床，命懸一線。



半島電視台引述加沙官員稱，空襲摧毀醫院心臟病房，新生兒病房內可容納約40名嬰兒的保溫箱，以及緊急患者所用的呼吸機亦被斷電。

希法內名為Ahmed El Mokhallalati的外科醫生說，12日發生的轟炸導致職員被迫將早產兒放在普通病床上一字排開，利用有限的能源來給他們供暖。他說預計，希法醫院每日都將失去更多寶寶。

另一名醫生薩勒米亞（Muhammad Abu Salmiya）於12日向總部設於倫敦的阿拉伯電視台Al Araby說，他們將那些寶寶用鋁箔紙「包起來」，在他們身旁放了熱水，為他們保溫。

因為電力短缺，沒有手術室在運作。需要接受手術的人都會死，我們無法為他做任何事。 希法醫院醫生薩勒米亞

以巴戰爭：圖為2023年10 月 22 日一名早產嬰躺在巴勒斯坦加沙希法醫院產房的保溫箱裏。加沙衛生官員稱，因以巴衝突戰爭持續，燃料和電力將耗盡，醫院將停運。（Reuters）

身在希法醫院內的加沙衞生部發言人阿什拉夫（Ashraf al-Qidra）說，以色列的坦克已來到醫院外，就在門診部閘門外。

醫院內外都有大批病人或是流離失所的人在避難，但以色列呼籲平民離開，又要求醫護人員將病人送往別處。以方稱企圖將新生兒深切治療部的寶寶撤走，以及在醫院入口留下300公升燃料，但被哈馬斯擋下。

阿什拉夫否認以方這個說法。他說300公升只夠醫院半小時的燃料所需。希法每天需要8000至1萬公升。它們都是由紅十字會或另一國際救援組織供應的。

世界衛生組織（WHO）稍早稱，加沙36間醫院中已有20間癱瘓，多達3,000名患者及工作人員在室內避難，缺乏燃料、水及食物。

巴勒斯坦紅新月會12日指，加沙北部第二大聖城醫院（Al-Quds Hospital）因燃料短缺停運，過去6至7天均「與世隔絕」，無法進出。