希法醫院停運｜哈馬斯中斷人質談判　內塔尼亞胡：供應燃料遭拒

巴勒斯坦官員11月12日向路透社表示，哈馬斯（Hamas）不滿以色列對希法醫院（Al-Shifa Hospital）的處理手法，決定中斷人質談判。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列曾提出為希法醫院提供燃料，但哈馬斯拒絕接受。加沙地帶最大的希法醫院因燃料用盡，此前已經停運，增至3名嬰兒死亡。



在路透社報道哈馬斯中斷人質談判前， 內塔尼亞胡接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，雙方有「可能」達成協議，但他不願透露任何進一步的細節。

他在採訪中被問到，以軍指控哈馬斯在醫院下方設有指揮所的說法有否理據，以軍因此危及病人和嬰兒的生命是否合理。內塔尼亞胡回應稱，前一晚實際上提出為醫院提供足夠的燃料以維持運營，「因為我們根本沒有與患者或平民發生戰鬥。」

以色列軍方表示，已準備好12日從希法撤離嬰兒。但巴勒斯坦官員表示，裡面的人仍然被困，3名新生兒死亡，數十名新生兒面臨停電危險，且附近正在發生激烈戰鬥。

內塔尼亞胡表示，已提出向希法醫院提供燃料，但哈馬斯拒絕接受。「哈馬斯躲在醫院裡，不想要醫院的燃料……他們想要獲得從醫院運到隧道、戰爭機器的燃料。」

哈馬斯之前否認，在希法和其他加沙醫院下設有指揮所。 對於內塔尼亞胡的言論，暫未發表回應。