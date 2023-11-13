哈馬斯士兵遺體發現神袐指令　矢言要在「聖戰」史留名

美媒11月12日報道，西方及中東四國多名前、現任情報官員提供證據表明，哈馬斯（Hamas）原計劃對以色列發動第二波攻勢，部份成員已備好足夠的食物、彈藥和裝備，若10月7日首輪突襲成功，將繼續深入以色列，襲擊更大城市。



《華盛頓郵報》（Washington Post）12日報道，以色列邊境城鎮貝里（Be’eri），一名死亡的哈馬斯士兵藏有一本寫有命令的筆記，寫着「盡可能殺死更多人，劫持更多人質」；其他人則配備毒氣罐、手扣和手榴彈，旨在將房屋立即變為火海。

以巴衝突：圖為11月10日，加沙走廊中部一群向南撤退的巴勒斯坦人。（Reuters）

上述官員稱，哈馬斯意圖發動一場「歷史性襲擊」，期望迫使以色列作出壓倒性反應。分析指，計劃目的不僅是殺死、俘虜以色列人，而是引發一場席捲該地區、導致更廣泛衝突的大火。

一名掌握敏感情報的以色列高級軍官指，哈馬斯清楚襲擊翌日會發生什麼，但期望以加沙大量民眾性命為代價，換取組織在「聖戰」史上留名。

新證據顯示，哈馬斯當時計劃要展開進一步行動，若第一波攻勢成功，他們將繼續深入以色列，可能對較大城市發動攻擊。

有美國官員表示，如發生了這種情況，將是一次巨大的宣傳勝利，這不僅是對以色列的象徵性打擊，也是對巴勒斯坦政府的象徵性打擊。

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