泰國提部署中國警察景點巡邏計劃惹議

泰國正考慮在一些熱門旅遊地部署中國警察巡邏，以增強中國遊客的信心，但此舉引發爭議，一些批評者提出對主權的擔憂。



彭博社報道，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）11月12日與警察和旅遊官員討論與中國警方的合作，以此作為吸引更多中國遊客的方式。

泰國旅遊局局長塔佩妮（Thapanee Kiatphaiboon，暫譯）告訴記者：「我們正在與中國大使館就一項派遣中國警察到泰國巡邏的計劃進行談判。這將展示泰國如何加強安全措施，提振中國遊客的信心。」

泰國網民猛烈抨擊此舉，大多數人表示擔心泰國將成為中國海外異見人士秘密行動的另一個地點。

泰國政府發言人在談到這爭議時表示，該計劃旨在打擊在泰國活動的中國黑手黨組織，與泰國的獨立或主權無關：「中國黑手黨團體害怕自己的警察，而中國遊客會因為有中國警察來照顧他們而感到特別安全。」

部署警察的計劃是泰國吸引中國遊客的最新嘗試。對安全的擔憂阻止一些中國遊客前來泰國，這被認為對當地旅遊業的復蘇至關重要。

政府數據顯示，2023年迄今為止，入境泰國的中國遊客已達280萬人次，落後於政府設定的400萬至440萬人次的全年目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

