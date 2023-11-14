以巴衝突｜希法醫院斷電增至34死　拜登指醫院「必須受到保護」

加沙衛生部發言人阿什拉夫（Ashraf Al-Qidra）11月13日在當地最大的希法醫院（Al Shifa Hospital）內表示，由於醫院被圍困和電力供應不足，過去3天已有34名患者死亡，包括7名新生嬰兒及27位成年重症病患。至少650名患者仍在醫院內，迫切希望被紅十字會或其他中立機構，能夠協助他們疏散。 歐盟危機管理執行委員Janez Lenarcic呼籲人道停火，並緊急運送燃料讓加沙的醫院維持運作。美國總統拜登（Joe Biden）11月13日表示，加沙的醫院「必須受到保護」。



加沙北部的第二大的聖城醫院（Al-Quds Hospital）也情況堪憂，巴勒斯坦紅新月會表示，醫院被猛烈炮火包圍，派去疏散病患和工作人員的車隊無法進入醫院。以色列方面稱，武裝分子自醫院入口處開槍，以軍在聖城醫院擊斃「約21名恐怖分子」。 據稱以軍發布的影片顯示一群男子聚集醫院門口，其中一人似乎攜帶火箭推進式榴彈發射器。



阿什拉夫表示，一輛以色列坦克車駐紮在希法醫院門口。 以色列狙擊手和無人機向醫院開火，導致醫護人員和病患被圍困。

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希法遭封鎖 水井等設施被轟炸

希法醫醫院的外科醫生莫哈拉拉蒂（Ahmed El Mokhallalati）透過電話稱，「坦克就在醫院前面。 我們處於全面被封鎖之下。 這是一個平民區，只有醫院設施、醫院病人、醫生和其他平民留在醫院，應該有人阻止這一切。」莫哈拉拉蒂指出，以軍轟炸了水箱、水井、氧氣泵，院內人員很難生存。「我們把病人留在這裏，是在傷害他們。」

儘管以色列下令撤離，但據指仍有數十萬居民留在加沙北部。與此同時，以軍持續炮擊南部地區。

加沙南部小鎮遭空襲多人死傷

加沙衛生官員表示，在加沙南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）及其附近的3宗攻擊中，至少有15人死亡。 其中，以色列被指對汗尤尼斯以東小鎮Bani Suhaila空襲，造成至少3人死亡、20人受傷。