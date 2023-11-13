以巴衝突｜內塔尼亞胡重申：巴勒斯坦政府未來不會在加沙擔當角色

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）連日對加沙未來的說法，令國際增加更多疑慮。他繼表明反對巴勒斯坦自治政府返回加沙，並揚言將無限期負責加沙的安全。他11月12日內接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時重申，巴勒斯坦自治政府未來不會在加沙地區擔當角色，加沙必須要有其他管理機構。但當被問及具體內容時，他稱現時討論還為之過早。



內塔尼亞胡受訪時稱，以色列軍隊是唯一能夠在戰後對加沙承擔軍事責任，並保障安全的部隊。根據目前情況，他不認為巴勒斯坦自治政府未來能在加沙發揮管治作用。但他強調，當前目標是摧毀哈馬斯，確保恐怖主義不會在加沙死灰復燃。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）同日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，最理想是重振巴勒斯坦自治政府，在加沙取得領導權，以及以色列同意在國際社會的支持下，談判兩國解決方案。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）發言人魯代奈（Nabil Abu Rudeineh）向路透社指出，以色列正在尋求使兩個巴勒斯坦領土、即以色列佔領的約旦河西岸和加沙地帶永久分裂。魯代奈稱，以色列將加沙從約旦河西岸分離的企圖將會失敗，也不會被允許。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）10日稱，其政府未來可以在加沙地帶的治理中發揮作用。但內塔尼亞胡11日晚表明，以色列將在「必要時」維持對加沙的「安全控制」 ，反對巴勒斯坦自治政府返回加沙。

華盛頓日前表明，以色列不能在戰後佔領這片飛地，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上星期表示，加沙必須與約旦河西岸重新統一，其中部份地區由巴勒斯坦權力機構管理。