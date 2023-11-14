以巴衝突｜ 加沙燃料庫耗盡　聯合國指人道救援或48小時內停擺

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）負責人懷特（Thomas White）13日表示，加沙的燃料庫已耗盡，將無法運行救護車、為醫院補給、提供飲用水或抽排污水。由於燃料不獲准進入加沙，在短缺的情況下，當地的人道主義援助行動或在未來48小時內陷入停頓。



UNRWA目前在加沙收容約80萬人，其中一半因戰事而無家可歸。該機構負責人懷特指出，在13日早上，兩個主要供水承包商已停止了工作，原因是他們耗盡了燃料，這將導致20萬人無食水供應。他指出，UNRWA在3星期前於與埃及接壤的邊境，曾獲取大量燃料，但目前該庫已空。

UNRWA 於1949年第一次阿以戰爭後成立，提供學校、醫療保健和援助等公共服務。UNRWA在加沙工作的5,000名工作人員中，有許多人本身就是巴勒斯坦難民。

聯合國101名工作人員遇難

另外，聯合國機構11月13日為迄今為止，在加沙遇難的101名工作人員默哀。這是自聯合國成立以來，最多成員在人道主義工作中遇難。UNRWA指出，在以色列針對哈馬斯的空襲和地面戰中，有工作人員在排隊領取麵包時被殺，也有人及其親人在家中罹難。