英國稱新外相堅持現行對華路線　與首相成為「外交怪奇二人組」？

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的發言人11月13日稱，英國新任外交大臣卡梅倫（David Cameron）將堅持英國政府應對全球挑戰的現有方針，其中包括在中國和中東衝突。



英國首相在社交媒體X的賬號上公布卡梅倫的任命：

路透社13日引述發言人對記者表示：「顯然，總理和外交大臣在處理以色列-加沙衝突的問題上是意見一致的。」

當被問及在卡梅倫領導下，英國對華政策是否會有任何改變時，發言人稱：「我們將繼續對中國採取一貫的態度。」

2023年11月13日，英國前首相戴維卡梅倫來到英國倫敦唐寧街10號首相府，當時已有英媒猜測他將獲任命。（路透社）

在卡梅倫時代，中英雙方共同描繪雙邊關係「黃金時代」新藍圖。中國國家主席習近平2015年10月19至23日對英國進行國事訪問，與時任英揆的卡梅倫共同開啟中英關係「黃金時代」。

惟可說是繼承卡梅倫對華路線的文翠珊，最終因脫歐僵局無解黯然下台。而在繼任的約翰遜（Boris Johnson）與「短命首相」卓慧思（Liz Truss）手中，中英關係更不是那一回事了。來到2022年11月28日，接任首相的辛偉誠（Rishi Sunak）在其上台以來首個主要外交講話當中，宣告中英之間的「黃金時代」（golden era）已結束。

英國前首相卡梅倫執政期間，與中國簽署眾多合作協議，提出中英「黃金十年」，兩國關係也處於最好時期。圖為2015年10月22日，中國國家主席習近平（左）訪英期間，和卡梅倫一同品嘗英國啤酒和炸魚薯條，被視為兩國關係良好一大象徵。（Reuters）

卡梅倫的新任命在英國政界引起爭議，因政他辭任首相後，繼續推動英中關係發展。他曾任中英投資基金副主席。他2018年1月訪華與習近平會面，並對「一帶一路」積極評價。

由多國國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）批評卡梅倫的任命。IPAC行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）稱委任他的決定「是倒退的、令人難以理解」。他又指卡梅倫已與英國會和中國事務脫節。

對照宣稱中英「黃金時代」已結束的辛偉誠，卡梅倫的任命令不少政界人士與分析家感到不解和意外。然而辛偉誠上任後違反關閉孔子學院的競舉承諾，又邀請中國派員出席在英舉行的首屆人工智能安全峰會（11月1日至2日），他的對華政策有時也令人摸不着頭腦。外界唯一較能想像得到的，可能是綜觀整個英國政界，卡梅倫或已是推動英國與中國接觸策略的最理想人選了。