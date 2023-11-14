中國副代表籲以色列盡快加入《不擴散核武器條約》

中國常駐聯合國副代表耿爽說，中方支持建立中東無核及其他大規模殺傷力武器區，也呼籲以色列以無核國家身份加入《不擴散核武器條約》（NPT）。



中國常駐聯合國網站11月13日發布新聞稿指，耿爽在第四屆建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區會議上發言時，作出以上表述。

他說，包括核武器在內的大規模殺傷性武器問題一直是導致中東地區互信不足、影響地區和平與穩定的重要因素。中方支持建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區，認為此舉有助於遏制大規模殺傷性武器擴散，維護國際防擴散體系的權威性和有效性，減少軍備競賽和衝突風險，為實現地區長治久安提供重要機制保障。

耿爽指出，本屆會議召開正值以巴衝突加劇之際。作為建立中東和平機制的重要一環，當前背景下，國際社會加大力度支持建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區，對於促進中東地區國家和解與合作、推動中東和平進程的緊迫性和重要性更加突顯。

耿爽強調，維護國際防擴散體系的權威性和有效性，對建立中東無核武器區至關重要。相關地區國家應盡快加入《不擴散核武器條約》、《禁止化學武器公約》（CWC）、《禁止生物武器公約》（BWC）等國際公約並嚴格遵守條約義務。

他說，日前以色列官員有關在加沙地帶（Gaza Strip）使用核武器的言論引起軒然大波，中方對此種言論感到震驚、表示關切。這種言論冒天下之大不韙，極其不負責任，極其令人不安。這種言論同核戰爭打不贏也打不得的國際共識相悖，同建立中東無核武器區的國際精神相悖，更同當前要求緩和局勢、停火止戰、保護平民的國際呼聲相悖。

耿爽說，中方敦促以方官員收回這些言論，敦促以方盡快以無核武器國家身份加入《不擴散核武器條約》，並將所有核設施置於國際原子能機構（IAEA）保障監督之下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

