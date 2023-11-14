以巴衝突｜哈馬斯武裝派系稱願釋放70人質　換取以軍休戰5天

以巴衝突持續之際，哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）發言人烏拜達（Abu Ubaida）11月13日公布，預備釋放被關押在加沙的多達70名婦女和兒童人質，以換取為期5天的停火。根據以色列此前表示，已知有239名人質遭哈馬斯挾持。



烏拜達在該組織的Telegram頻道上發表錄音消息稱，停火協議應包括在該5天期間，以軍完全停火，並允許在加沙地帶各地提供援助和人道主義救濟。

烏拜達指出，上星期在卡塔爾協助斡旋下，哈馬斯曾提出釋放手上的婦女和兒童人質，以換取被以色列扣押的200名巴勒斯坦兒童及75名婦女。但以色列對是否同意，採取「拖延及迴避」。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12日接受美國媒體專訪時稱，「可能」會與哈瑪斯達成人質協議。但他以擔心破局為由，不願詳述。他接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時稱，之前聽到協議即將成局的消息都是噱頭，自以軍展開地面進攻加沙後，釋放人質的協議才漸具可能性。

內塔尼亞胡同日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時提到，以方並非不同意美方提出藉暫時停火，以確保人質獲釋的立場，強調以方正日以繼夜地竭盡所能，好讓人質平安歸來。他強調，以色列當前的兩大目標，就是消滅哈瑪斯以及救回人質。