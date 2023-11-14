習近平拜登會晤前　中美官方教育機構共同聲明：鼓勵高等院校交流

中國國家習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會面前夕，中國教育國際交流協會11月13日刊文稱，9月曾與美國國際教育協會（IIE）舉辦對話會，並發表共同聲明，重申兩國在高等教育領域開展合作的重要性，並認為教育交流與合作是中美雙邊關係的重要支柱。



中國教育國際交流協會微信公眾號13日發文指，9月18至20日曾與美國國際教育協會（IIE）在美國共同舉辦中美高等教育合作對話會，聚焦雙方發現並解讀現有問題的方式，提出應對當下及未來挑戰、機遇的路徑，就兩國關注領域進行坦率而真誠的對話。

該文稱，作為在中美兩國促進國際教育交流與合作的重要組織，雙方合作不僅關係兩暑機構，更是中美教育交流與合作可持續發展的關鍵支柱，將繼續尋求持久合作，支持坦誠對話，推動解決具體分歧以達成期望，優先關注共同目標，並為進一步合作創造機會。

以下為聲明全文：

雙方認為人文交流在中美雙邊關係發展中發揮重要作用，特別是教育交流。雙方鼓勵中美兩國的高等教育機構恢復交往，並不斷發展深化合作。

雙方鼓勵中美兩國的高等教育機構梳理總結中美教育合作前期及現有成果，包括合作實例和實現互利共贏效果的重要合作。

雙方承諾充分利用已有成效的或新的合作框架，鼓勵雙方高校為推動中美兩國機構持續合作築牢信心，共同應對當前和未來挑戰。

雙方重申期待與兩國相關機構開展合作，為深化和擴大兩國高等教育合作、促進教育交流營造有利環境。雙方重申致力於支持學生、教師、學者、研究人員和高校行政人員等的雙向流動，利用好短期交流項目、實習、暑期學校、文化訪問和研究獎學金的機會。

雙方認為應舉辦更多對話活動以促進解決中美兩國雙邊關係在教育領域面臨的挑戰和問題。鑒此，雙方決定將對話會發展為長效機制，在對方國家輪流舉辦，計劃於2024年在中國舉辦下一次對話會。作為溝通的有效渠道，對話會的長期目標是讓彼此更好地了解對方面臨的挑戰和機遇，並幫助雙方學界解決問題，實現預期。

雙方建議成立由中國教育國際交流協會會長劉利民博士與美國國際教育協會首席執行官艾倫．古德曼博士牽頭的中美教育交流諮詢委員會。