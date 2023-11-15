彭博社：中美或就打擊芬太尼產銷達成協議　專家稱有一條件

據報道，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平準備在星期三會晤時，宣布對嚴厲打擊芬太尼（Fentanyl）生產與出口達成協議。這對尋求連任的拜登來說將是一個重大勝利。



彭博社引述匿名知情者報道，根據這項仍有待確定的協議，中國將追查化工企業，以遏制芬太尼及這類致命合成阿片類藥物生產原料的流動；作為交換，拜登政府將取消對中國公安部物證鑑定中心的制裁。美國當初把中國這個實體列入出口管制實體清單，理由是它參與在新疆侵犯人權的行動。

拜登與習近平星期三（11月15日）將在三藩市召開的亞太經濟合作組織（APEC）會議場邊進行會晤。

美國明年舉行總統選舉，芬太尼問題是選民最關注的議題之一。在野的共和黨批評拜登政府對芬太尼走私打擊不力，使這個問題成為拜登爭取連任的一大阻力。因此，若中美就整頓芬太尼產銷達成協議，這將是拜登和民主黨的勝利。

據報道，美國境內的芬太尼供應主要來自墨西哥，而墨西哥販毒集團主要用中國原材料製造芬太尼。拜登政府雖已採取措施應對濫用芬太尼的問題，但少了中國的幫助而效果有限。

專家：若批評習和共產黨 協議或作廢

中國問題專家警告，若拜登政府對中國的批評導致雙邊脆弱的關係惡化，協議可能破裂。

美國企業研究所高級研究員史劍道（Derek Scissors）說：「中國對協議有個不成文的條件，即如果你批評習近平和共產黨，協議就作廢。」

美國海關和邊境保護局（Customs and Border Protection）2019年1 月 31 日在亞利桑那州檢獲的芬太尼，來源為墨西哥駛入的貨車。 （路透社）

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）星期一（13日）說，華盛頓期待習拜會能取得實質成果，並希望在芬太尼問題以及重啟中美軍事聯繫方面取得進展。

他說，拜登認為要處理好中美複雜的關係，面對面外交是無可替代的，習拜會將討論如何加強中美之間的溝通和競爭管理。「我們預計，兩位領導人將討論中美雙邊關係中一些最基本的要素，包括繼續加強開放的溝通渠道，以及繼續以負責任的方式管理競爭的重要性，以避免陷入衝突。我們將通過密集外交這麼做，這是我們消除誤會和避免意外的方式。」

美國官員預計，習拜會也將談及以哈衝突、俄烏戰爭、朝俄關係、台灣問題、人工智能，以及公平貿易和經濟關係等議題。沙利文說，拜登將提到中東穩定課題，並指中東局勢降溫也符合中國利益。

美國商務部長雷蒙多8月27日至30日訪華，是繼布林肯、耶倫和克里後再訪華的美國官員。雷蒙多28日與中國商務部長王文濤會談約2小時。中美雙方在雷蒙多訪華前已釋放一連串緩和訊號，中國商務部在聲明中強調是王文濤邀請雷蒙多來華訪問，這措辭顯示中方對雷蒙多訪華的誠意和重要性。（中國商務部）

雷蒙多將晤王文濤

美國商務部證實，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和中國商務部長王文濤也計劃在APEC會議期間會晤，但沒有說明時間與細節。這將是習拜會前一系列中美內閣層級接觸的一部分。

雷蒙多在美媒星期天播出的訪談中說，她準備和王文濤會面，現在是時候讓中美關係降溫了。她說，她「不會粉飾任何事情，不會假裝這不是一個重大的競爭，而是會直率與誠實……負責任地管理中美關係」。

她說，中國的新反間諜法、不可預測的法規，以及對美國企業的突擊檢查，使中國變得不適合美企投資。對於美國限制先進半導體和晶片製造設備等敏感技術出口的問題，她表明「沒有談判餘地」。

耶倫：北京某些財政政策或威脅其他國家

美國財長耶倫（Janet Yellen）星期一在APEC財長會議後的記者會上透露，她同中國副總理何立峰會面時，提到北京在財政上對某些行業的大力支持，可能對其他國家構成威脅。

她說：「我們討論了中國大力投資的產業中已經出現，以及未來可能出現的供應過剩問題。我確實認為這是一種風險，我認為中方理解我們的擔憂，即其中某些投資可能導致產能過剩。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

