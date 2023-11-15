美國眾院通過臨時支出法案　聯邦政府停擺危機降溫

美國眾議院星期二（11月14日）晚在跨黨派的支持下通過了一項臨時撥款法案，避免政府再次關門。



路透社報道，美國國會10月1日通過的臨時撥款法案只能讓聯邦政府運作至11月17日。

星期二通過的臨時撥款法案，將把包括交通、住房、城市發展和農業等多個範疇內的政府資金支持延長至2024年1月19日；政府的其餘部分資金支持將延長至2024年2月2日。

由共和黨籍眾議院議長約翰遜提出的這項法案，以336票支持、95票反對的結果通過。209名民主黨人和127名共和黨人投贊成票，93名共和黨人和兩名民主黨人投反對票。

一些共和黨右翼議員對法案通過表示失望，因為法案沒有包括他們尋求的大幅削減支出和邊境安全措施等內容。

臨時撥款法案現在將提交給參議院審議，參議院必須在星期五（17日）前批准法案並送交總統拜登簽字，方能避免政府關門。

參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Charles Schumer）在眾議院投票後發表聲明說，他很高興臨時撥款法案在兩黨的強有力支持下獲得通過。他將與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）合作，「愈快讓法案通過愈好」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

