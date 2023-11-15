習近平會晤拜登在即　美媒揭習拜會一絲不苟

美國總統拜登與中國國家主席習近平今日（15日）將在加州會談，據熟悉計畫的人士透露，中國國家主席習近平本周訪問加州的每一個環節都經過了精心安排，從其乘坐車輛時看到窗外的景色，以至到他將從哪個角度被拍攝等。美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）表示：「可說是一絲不苟」。



美國國家廣播公司（NBC）引述官員指，中方為此次會晤事前請來學生揮舞中國國旗以示支持，並要求趕在亞太經合組織（APEC）峰會期間各國領導人會面前率先會見拜登，更安排與美國最有權勢的企業高管進行晚宴，來確保高規格待遇。

美國白宮國家安全委員會前亞洲事務主任車維德（Victor Cha）指，中方竭力確保此次訪問過程「不出任何差錯」、「100%完美」，並稱中方希望習在訪問期間「受到皇帝般的待遇」。為防止抗議活動阻礙訪問，此次會晤地點保密，中方更從加州各地請來學生揮舞國旗，確保「視覺效果」。為此，美國還對三藩市進行了清理，包括清除無家可歸者的營地和整修街道。

NBC又引述一位現任、一位前任匿名官員稱，中方堅持拜登在峰會前、早於與其他領導人會見前見習近平，且地點應與APEC峰會地點完全分開，來顯得習近平的地位高於其他國家領導人。此外，習近平還將於周三晚與美國知名企業高管、政府高級官員共進晚宴，晚宴中每道菜的價格高達2,000美元（約合15,600港元）。

有美國官員指，這種幕後努力表明中國政府對習近平6年來首次訪美可能產生的影響感到焦慮，希望確保此行「盛況空前」。

NBC報道稱，美國接受中方的事無巨細的要求，這與中國過往處理美國總統訪華的態度形成了鮮明對比，指在2016年，前總統奧巴馬訪華時，中美兩國官員就機場使用的紅地毯、樓梯的大小進行了長時間的爭論，最終奧巴馬抵達機場時只從一個小樓梯走下飛機。