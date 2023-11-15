崔天凱在港出席CUSEF 15對話：中美改變不了對方　需正確相處之道

中國前駐美大使崔天凱11月14日在香港出席中美交流基金會（CUSEF）名為CUSEF 15的對話倡議啟動儀式，並作為首場對話嘉賓發言。他指中美改變不了對方，需有正確的相處之道。



中美交流基金會在香港正式啟動CUSEF 15對話倡議，慶祝基金會成立15周年，活動為期一年，邀請傑出人士用15分鐘分享他們對重大全球議題的見解。

崔天凱表示：「（對抗）這樣對美國利益也不好，當然中國也不希望跟美國對抗，雙方都覺得要改變前幾年的做法，要找個新的辦法。中國國家主席習近平2022年在峇里島（Bali）就跟美國總統拜登（Joe Biden）說要找到正確的相處之道，兩個這麼大的國家，誰也改變不了誰，誰也別想打垮誰，總要有個正確的相處之道。」

他稱：「其實從習主席第一次跟美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）會晤，一直到現在，他講的基本意思是一樣的，就是兩國不要衝突、對抗，不要打起來，要相互尊重，和平共存，盡量能合作的地方合作。我相信中方這次也是本着這些精神到三藩市去會晤的。」

他說：「中美關係大概就是這樣一個很複雜的（關係）：往前走幾步又停頓、又碰到挫折，再繼續往前走。大概還得有幾年這樣的情況。但是，千里之行始於足下，只要我們堅持正確的方向往前走，總是可以得到的。」

他指：「勿以善小而不為。只要是正確的事情、好的事情，哪怕是小事情你也要去做；慢慢的，小事情就會積累成大事情。我想，只要我們本着這種精神，做好底線思維，同時向最好的方向努力，我們還是可以把中美關係大體上穩住的。」

中美交流基金會表示，崔天凱在中美關係中發揮關鍵作用，他於2013年至2021年擔任中國駐美特命全權大使，期間經歷奧巴馬政府、特朗普（Donald Trump）政府、以及拜登政府初期等3屆美國政府。他2021年6月離任回國。

他還在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間應對中美雙邊挑戰方面發揮重要作用。在2021年3月的中美阿拉斯加戰略對話中，崔天凱與楊潔篪、王毅一起會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）。

中美交流基金會總裁周建成表示：「崔天凱大使在CUSEF 15啟動儀式和首場對話上令人信服的發言印證了我們當前的關鍵時刻：只有通過加強對話，我們才能建立必要的信任和理解，以阻止美中關係的螺旋式下滑，將美中關係置於全球協作領導力的前沿，並釋放其化解當今全球挑戰的潛力。CUSEF又一次成為多元意見和聲音的匯聚平台，隨着CUSEF 15對話倡議的啟動，無論局勢如何萬變，CUSEF都將始終致力於促進與全球人物的對話。」

CUSEF 15對話倡議是CUSEF年度盛會「香港中美論壇 2023」的延續。「香港中美論壇 2023」於11月9日至10日舉行，多國政要齊聚一堂，就中美關係進行一系列討論和對話。論壇首次邀請到中國駐美大使謝鋒和美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）共同在開幕禮致辭，兩位大使都呼籲（美中）雙方繼續溝通。在兩位大使開幕致辭24小時後，兩國元首確定在三藩市舉行會晤，這再次突顯政府和非政府層面的雙邊交流、以及為兩國人和思想溝通提供交流平台的重要性。