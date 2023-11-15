習近平準備出席晚宴　美國商界領袖爭崩頭一席難求｜持續更新

中國國家主席習近平乘專機抵達美國三藩市後，會在香港時間11月16日凌晨2時45分會晤美國總統拜登（Joe Biden），上演「習拜會」。據美媒指，習近平也會出席與美國商界領袖的晚宴。美媒15日引述消息人士指，料兩方會同意恢復部份軍事交流。香港01彙整習近平訪美相關最新消息如下：



1020：白宮發表「習拜會」討論內容，當中提到拜登向習近平談及華府反對任何單方面改變台海現狀的行為，並就北京侵害香港、新疆和西藏人權的問題表達憂慮。

0941：拜登的記者會結束。

0939：以巴衝突成為記者會的重點，拜登表明以色列假如佔領加沙是一個錯誤，並指自己正運用一切權力協助人質離開加沙，但不代表會派美軍到當地。

0936：美國國防部稱，歡迎中美之間恢復高級別軍事溝通，形容是有需要防止導致衝突的誤判。

0934：拜登表示，美國會繼續與中國競爭，不過會以負責任方式進行，避免產生不必要的衝突。

0927：拜登指，華府在未來數月會繼續與北京方面推動外交，強調一中政策不變，並表明美國預計中國不會干預台灣大選。

0926：拜登強調台海和平穩定的重要。

0925：拜登表示向習近平提出憂慮在中國被拘留的美國公民情況，並希望他們可以獲釋，惟目前未有協議。他亦談及人權和南海「強迫活動」議題。

0924：拜登稱，雙方會派專家討論人工智能的風險。

0923：拜登表示，中美恢復合作打擊毒品，以及軍事直接溝通。

0920：拜登現身，他先表示與習近平的會談具建設性及有成效。

0908：拜登的記者會即將開始。

0830：拜登的記者會受到現場雨勢影響，需要移師室內舉行。

0813：該名華府高官稱，習近平向拜登表示，台灣問題是中美之間最大而危險的議題，並希望兩岸可以和平統一。

0804：路透社引述一名華府高官指，習近平嘗試指出中國無意大規模攻台，但這不會改變美國的應對方式。該名官員亦提到，習近平沒有提到中國擁有核武的問題。

0800：中美元首會晤結束後，拜登把習近平送至上車處，兩人互相道別。

0720：根據現場畫面，習近平與拜登並肩而行，兩人面露微笑向前方揮手示意。

0714：央視報道，習近平與拜登散步交談。

0648：白宮表示，習近平與拜登進行了坦誠並具建設性的討論。

0541：除習近平外，參與會議的中方官員包括中共中央書記處書記蔡奇，中共中央政治局委員、外長王毅，中央政策研究室主任江金權，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔，財政部長藍佛安，商務部長王文濤，外交部副部長馬朝旭，中國駐美大使謝鋒，習近平主席秘書呂錄華，外交部長助理華春瑩，外交部北美大洋洲司司長楊濤，以及外交部北美大洋洲司副司長鄭立樵。

0537：兩人會面結束。習近平將出席拜登舉行的午宴。

0344：美媒稱習近平與拜登會晤後會有「莊園漫步」，但從現有消息看來，未知這個活動是否已舉行。

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0329：習近平稱：「我和總統先生上次會面是在峇里島，已經過去1年了。1年來發生了不少事情。世界走出了新冠疫情大流行，但疫情帶來的巨大影響還在。世界經濟開始復甦，但動力不足，產業鏈供應鏈受到干擾，保護主義抬頭，這些問題十分突出。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大背景下來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。」

習近平指，50多年來，中美關係從來不是一帆風順的，總會有這樣那樣的問題，總是在曲折中向前發展，這麼兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。

習近平說：「我還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀現實。但是，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。我堅信，中美關係的前途是光明的。」

他還表示：「我和總統先生是中美關係的掌舵者，對人民、對世界、對歷史都擔負着沉甸甸的責任。我期待今天同總統先生就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見，達成新的共識。」

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0324：根據現場直播畫面，中美官員入座，會晤正式開始。拜登告訴習近平，雙方的會議一直是坦誠、直接與有益的，最重要的是兩人清楚地了解彼此，確保競爭不會導致衝突。

0320：根據現場直播畫面，習近平與拜登進入會場後分別與美方、中方官員握手並簡短交談。

0317：根據現場直播畫面，習近平從車上下來，與拜登握手，兩人面露微笑。他們其後在門外再次握手並一起步入會場。

0301：央視報道，習近平已抵達會晤現場。

0300：美國全國廣播公司（NBC）報道，拜登已抵達峰會現場。報道指，參與習拜會的美方官員包括美國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和白宮國家安全委員會（NSC）印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）等。

0246：美國全國廣播公司（NBC）報道，拜登正前往峰會現場，預料當地時間上午10時47分左右抵達。

0239：央視報道，習近平乘車前往中美元首會晤現場。

0037：央視報道，中美元首會晤即將舉行。

2220：路透社報道，這次會談可能緩解中美兩個超級大國之間在軍事衝突、毒品議題和人工智慧（AI）領域方面的磨擦，但預料難在解決巨大差異方面取得深入進展，報道稱兩方會討論台灣、南海、以色列與哈馬斯戰爭、俄烏、朝鮮和人權問題，雙方官員都對會談的預期不高。

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2125：墨西哥外交部表示，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）16日會在三藩市與中國國家主席習近平會面，他們會討論貿易及供應鏈議題。

2035：對於中美領導人會面，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日向傳媒表示「兩國建立雙邊關係，這是它們的權利。當然，兩個世界最大經濟體每次舉行的會晤都對所有人至關重要，因此，我們當然會關注本次會晤的相關消息。」

美媒：料恢復海上軍事安全磋商

2000：美媒15日引述消息人士指，拜登與習近平在三藩市會晤期間，預計會同意恢復兩國軍隊之間的部份軍事交流，報道引述一位不具名的美國官員指，計劃是恢復中美之間的海上軍事安全磋商機制。

1955：中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，要實現中美關係穩下來、好起來，關鍵在於雙方都要共同努力，最根本是相互尊重，希望美方能夠同中方相向而行，推動兩國關係回到健康穩定發展的軌道。

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