習近平再晤拜登　王毅：會談全面和深入

中國國家主席習近平11月15日在三藩市費羅麗莊園（FiloliEstate，又稱斐洛里莊園）與美國總統拜登（Joe Biden）舉行長達4小時的會晤。中共中央政治局委員、外長王毅會後向傳媒簡介會面情況，形容今次會談全面和深入。



新華社報道，王毅表示，中美元首的會談談得很好和全面，亦很深入，他指出會晤有三個特點：

一是戰略性。 拜登向習近平特別發出了一份舉行元首會晤的單獨邀請，不同於APEC期間的雙邊會見安排。華府特別表示，這是一場中美「高峰會」。 因此無論從會晤安排的獨特性，中美兩國和國際社會的關注度，還是會晤本身的重要性而言，這都是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會。

二是歷史性。 王毅稱，這次會晤是在中美關係處於關鍵階段的大背景下舉行的。 國際社會比以往任何時候都需要一個穩定的中美關係。 習近平相隔6年再次訪美，兩國元首自去年以來再次面對面會晤，突顯中美元首外交的歷史傳承和時代價值，亦延續習近平和拜登多年來的友好交往，形容今次會晤必將成為中美關係史的里程碑，以及當今國際關係中的大事件。

三是引領性。 會晤持續4小時，全程使用即時傳譯。 兩國元首面對面深度交流，就建立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等最突出問題提出指導性意見，就應對以巴衝突、烏克蘭危機以及氣候變返、人工智能等全球挑戰進行全方位溝通，進一步探討中美兩個大國的正確相處之道，明確中美共同肩負的大國責任，形成面向未來的「三藩市願景」，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明方向和規劃藍圖。

王毅同時提到，兩國元首在相互尊重的氣氛中，就事關兩國關係的戰略、全局性、方向問題，以及事關世界和平與發展的重大問題交換意見。

一是要做出正確歷史選擇。 中美到底是夥伴還是對手？ 是互利合作還是對立對抗？ 這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。 習近平指出，歷史是最好的教科書，現實是最好的清醒劑。 他希望兩國做夥伴，在符合雙方利益的合作議程上積極行動，在國際和多邊場合良性互動，才可為中美關係前途帶來光明。

二是要找到正確相處之道。 習近平指出，中美歷史文化、社會制度不同，但不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗更是誰都無法承受的。正確的做法是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。 這三項原則既是從半世紀來中美關係提煉的重要經驗，亦是歷史上大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。

三是要開闢三藩市願景。 習近平高屋建瓴地指出「五個共同」：中美要建立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流。王毅形容它們就像為中美關係的穩定發展建立五大支柱，以及為面向未來開啟新願景。