習拜會相隔一年再上演　白宮公布會面內容全文

中國國家主席習近平11月15日到三藩市出席亞太經合組織(APEC)峰會期間,應美國總統拜登(Joe Biden)邀請會晤,是兩人相隔一年之後再次會面。今次「習拜會」正值中美關係有回暖迹象,因此外界關注兩國能否在多個重要議題上取得共識。



以下為白宮就今次會面的聲明全文:

總統拜登今日與中華人民共和國主席習近平在加州伍德賽德(Woodside)舉行峰會。兩位領導人就一系列雙邊和全球問題進行坦誠而建設性的討論,包括潛在合作領域,並就分歧的部分交換意見。

拜登強調,美國和中國是競爭關係,並指出美國將繼續投資於本土長處的資源,並與世界各地的盟友和夥伴保持一致。他強調,美國將始終捍衛自身利益、價值觀以及盟友和夥伴。他重申,世界期望美國和中國能夠負責任地管理競爭,防止演變為衝突、對抗或新的冷戰。

兩位領導人在多個關鍵問題上取得了進展。他們歡迎恢復雙邊合作,打擊全球非法毒品製造和販運,包括芬太尼(fentanyl)等合成毒品,並建立一個工作小組,以進行關於反毒問題的持續溝通和協調執法。拜登強調,這個新措施將推進美國政府全方位應對非法合成毒品不斷演變的威脅,並減少化學品原料和製藥機流入毒臬之手。

兩位領導人歡迎恢復高層軍事交流,以及美中國防部工作會晤(DPCT)及美中海上軍事安全磋商機制會議。雙方亦準備恢復軍方總司令官之間的電話對話。

兩位領導人肯定了應對先進人工智能系統風險的需要,並通過美中政府對話提高人工智能安全。

兩位領導人就關鍵地區和全球挑戰交換意見。拜登強調,美國支持一個聯合、繁榮、安全和有韌力的自由和開放的印太地區。他重申美國捍衛印太盟友的堅定承諾,強調美國對航行和飛行自由的永久承諾,遵守國際法,在南海和東海維持和平穩定,實現朝鮮半島的完全無核化。

拜登重申,美國將與盟友和夥伴一同繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略,確保烏克蘭在這場戰爭中成為一個民主、獨立、擁有主權和繁榮的國家,能夠在未來的侵略中獲震懾及自衛能力。而在以色列和哈馬斯衝突一事上,拜登強調美國支持以色列抵抗恐怖主義的權利,並表明所有國家利用其影響力防止衝突升級和擴大的重要性。

拜登着重說明普世人權,以及所有國家尊重對國際人權承諾的責任。他就中國侵犯包括在新疆、西藏和香港的人權表達憂慮。而在台灣問題上,拜登強調華府的一個中國政策並未改變,並在幾十年以來與多屆政府一直保持一致。他重申美國反對任何一方單方面改變現狀的做法,希望兩岸分歧能夠通過和平手段解決,亦指世界關注對台海的和平與穩定。他呼籲中國在台海地區的軍事活動中保持克制。拜登同時持續關注中國的不公平貿易政策、非市場經濟行為和對美國企業的懲罰性措施,指有關行為損害美國工人和家庭的利益。他強調,美國將繼續採取必要措施,防止先進的美國技術被用於破壞自身的國家安全,同時不會過度限制貿易和投資。

拜登再次強調,解決在中國被錯誤拘留或禁止出境的美國公民案件仍然是優先事項。

雙方領袖重申美國和中國人民之間關係的重要性,並承諾推動在明年初明顯增加客運航班,同時採取行動全面恢復美中航空運輸協議,以支持兩國之間的交流。他們亦鼓勵擴大教育、學生、青年、文化、體育和商業之間交流。

兩位領導人強調合作加快應對氣候危機關鍵十年的重要性。他們歡迎兩國特使在氣候問題上的積極討論,包括關於2020年代減排行動、共同邁向第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)可以成功,以及在2020年代強化氣候行動工作組(Working Group on Enhancing Climate Action in the 2020s)的具體氣候行動等方面的討論。拜登表示,美國願意與中國共同努力解決例如健康安全、發展中國家和新興市場的債務和氣候融資等問題的跨國挑戰。

建基於雙方領袖在2022年11月於峇里島會面,討論制定美中關係相關原則,兩位領導人認同各自團隊為兩國關係探索最佳實踐方面的努力。他們強調負責任地管理競爭方面的重要性,避免衝突,保持開放的溝通渠道,在共同利益領域合作,維護聯合國憲章,所有國家相互尊重,找到和平共處的方式。兩位領導人對此表示歡迎,並期待在這方面進一步討論。

他們一致同意,雙方的團隊將在三藩市的會談之後跟進後續的高層外交和互動,包括雙向訪問和在商業、經濟、金融、亞太地區、軍控和防止核擴散、海事、出口管制執法、政策規劃、農業和殘疾問題等關鍵領域進行持續的工作層面磋商。