習近平APEC晚宴發言：中國從不賭美國輸　美國也別賭中國輸

中國國家主席習近平11月15日在與美國總統拜登（Joe Biden）會面後，出席亞太經合組織（APEC）的一個晚宴，與美國企業高層會面。習近平致辭時表示，中國已準備成為美國的合作夥伴和朋友。



圖為11月15日，習近平在亞太經合組織的一個場外晚宴上發表講話，晚宴有多名美國企業高層出席。（Reuters）

習近平在宴會上表示，中美兩國的大門不應關上，國際需要中美合作，中國已準備成為美國的合作夥伴和朋友，且雙方有很大的合作空間。習近平強調中美和平共處的趨勢不會改變，中國永遠不會稱霸，不會與任何人打冷戰或熱戰。

習近平回顧1985年第一次訪問美國艾奧瓦州，形容那是一段他和美國人民共同生活的難忘經歷。習近平說，中美關係的未來是由人民創造，他與拜登達成重要共識，兩國將推出更多便利人員往來、促進人文交流的措施，包括增加中美客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等。

習近平強調，中國從來不賭美國輸，不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣美國也不應賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

Apple及黑石集團等高層成座上客

彭博新聞報道，蘋果公司（Apple）的行政總裁Tim Cook，黑石集團（BlackStone）的主席蘇世民（Stephen Schwarzman）、貝萊德（BlackRock）的行政總裁Larry Fink，橋水基金（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）， Citadel Securities的行政總裁趙鵬是與習近平同一桌子上座上客。