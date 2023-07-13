收澤連斯基「武器購物清單」　英防長：我們不是Amazon

針對烏克蘭多次敦促西方加快軍援，英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）週三（7月12日）在立陶宛出席北約峰會時稱，烏克蘭應對武器捐贈表示感謝，以說服西方提供更多武器。華禮仕強調：「我們不是Amazon。」



自俄烏戰爭爆發以來，英國一直是基輔最堅定的支持者之一，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）多次表明，英國及西方盟國將繼續加大支持烏克蘭。

但華禮仕警告說，烏克蘭必須向美國國會議員，以及其他國家的懷疑政客證明值得，「無論我們喜歡與否，人們都希望看到感激之情。」

華禮仕又稱，他去年曾開車11個小時前往烏克蘭，然後收到一份武器購物清單。他當時向烏克蘭表明：「你知道，我們不是Amazon。」

對於華禮仕的言論，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱並不理解，強調「我們一直感謝英國、首相和國防部長，而且英國人民一直支持我們。」他不明白華禮仕的意思，也不知道還應該如何感激。他開玩笑地說，或者他要親自向部長表達謝意。

對於華禮仕的評論，辛偉誠在北約峰的記者會上也稱，澤連斯基多次表示感謝，他理解澤連斯基爾睇盡一切努力保護人民並停止戰爭，英國將根據需要提供更多支持。