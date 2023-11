英國學者加萊奧蒂(Mark Galeotti)11月11日在英媒發表文章指,烏克蘭與西方情報機構關係變得緊張。



加萊奧蒂撰寫過多部與俄羅斯有關的書籍,包括Putin’s Wars(普京的戰爭,暫譯)、We Need to Talk About Putin(我們需要談論普京,暫譯)等。

他11日在《星期日泰晤士報》發表文章指,美國和英國的保安部門憂慮烏克蘭在俄國境內發動攻擊的計劃缺乏透明度, 也擔心直接捲入與俄羅斯的衝突。

文章指「人們擔心的是,莫斯科可能會將國內襲擊視為代理人襲擊,並直接對西方採取報復措施。」內容又談到「西方政界有一種感覺,基輔的計劃並不完全透明,也不願回應盟國的擔憂。」他指烏克蘭認為沒有理由改變戰略。

烏克蘭11月初承認在烏東被俄佔領區域發動汽車炸彈襲擊,殺死俄羅斯扶植的政治人物Mikhail Filiponenko。文章指這場行動開始讓美國與英國感到不安。