拜登又說錯話？剛會面結束即稱習近平「獨裁者」　布林肯大皺眉頭

美國總統拜登（Joe Biden）11月15日與中國國家主席習近平會面後，在記者會上重提習近平依舊是個獨裁者（dictator），有傳媒拍攝到台下的國務卿布林肯（Antony Blinken）即時大皺眉頭，彷彿認為拜登又失言了。



拜登與習近平在15日於三藩市費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行會晤，在相互致意，讚了句「紅旗專車真漂亮」後目送習近平離開後，拜登出席了會後記者會。

會上有記者問到拜登會否仍然稱習近平是個獨裁者時，拜登回應：「這樣說吧，他是。在某種意義上，他是一個獨裁者，因為他是一個管理共產主義國家的人，他的政府形式與我們完全不同。」

會場上除了有攝影機拍攝着拜登本人外，同時有鏡頭正面向觀眾席一邊，正好捕捉到這一幕：坐在前排的國務卿布林肯，在聽到拜登說「習近平是獨裁者」時，先撇頭到另一邊、皺着眉頭、晃動身體、搓著雙手，一副焦慮不安的尷尬表情，彷彿認為拜登又失言了。

布林肯聽到拜登稱習近平「獨裁者」一句後即時皺起眉頭，一副焦慮不安的尷尬表情。（影片截圖）

如此的一幕在網上引起了討論，意大利前外交官卡爾内洛斯（Marco Carnelos）形容布林肯的反應：「彷彿過去12個月的辛勤工作和外交努力，被一個簡單的字扔進了馬桶。」美國全國廣播公司（NBC）資深新聞記者吉布森（Ginger Gibson）也表示，幾乎能隔着熒幕聽見布林肯倒抽一口氣。

拜登6月在一場募款活動中以「獨裁者」稱呼習近平，中國外交部立刻回應稱拜登的言論「嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」。

中國外交部發言人毛寧15日在記者會批評，指這是「極其錯誤且不負責任的政治操縱」，但未有特別說明是誰說出獨裁者這句話。