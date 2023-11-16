拜登讚中國紅旗車beautiful　稱媲美Cadillac野獸　哪款更勁？

美國總統拜登（Joe Biden）11月15日中國國家主席習近平在費羅麗莊園會面，會晤結束後，拜登親自送習近平離開。拜登在送習近平走到其「紅旗」專車時，讚了一句「好美的車」。「拜登指着紅旗車說beautiful」這句子



從央視公布的畫面中，會面結束後，拜登送習近平走到大門外，一同來到「紅旗」專車旁邊：

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接着，兩人走到習近平的「紅旗」專車前，拜登看着說道：「好美的車！」（Beautiful Vehicle）習近平笑着回應：「這是紅旗車，我們國產的。」習近平邀請拜登，看一下紅旗專車內，拜登看了一下表示：「這就像我們的凱迪拉克。」

拜登接着說：「每次我到外面去參加國際會議的時候，這車子（Cadillac，凱迪拉克）都跟着我，你知道別人怎麼叫它嗎？野獸！」

野獸（The Beast）是美國總統專車的綽號，與紅旗一樣，都是一架專門讓國家領導人乘坐的特製專車。

這部名為「野獸」的新美國總統專用座駕，是一輛七人車，由美國品牌Cadillac（凱迪拉克）製造，花費達到約150萬美元。它不但配備重裝甲，車內有先進系統，可以直接與五角大廈通訊，車內也有獨立供氧和消防系統，車尾更有與總統血型相符的血庫，以防萬一。（視覺中國）

讓拜登一見就指着說beautiful的「紅旗」跟美國「野獸」相比，哪一輛裝備更勁？

讓我先來看看「野獸」。這部車可說是美國總統特朗普時代的產物，造價達1,580萬美元（約1.2億港元）。

名為「野獸」的它由美國通用汽車（General Motors）生產，是通用汽車旗下凱迪拉克豪華轎車。它在2018年9月23日首度亮相。

根據美國聯邦政府合同記錄，通用汽車在2014年至2017年間分兩階段，獲得總值1,580萬美元的政府合同，以開發新總統專駕。

▼特勤局2018年9月25日在社交媒體X（前稱Twitter）發布兩輛新轎車的照片。 指「特勤局已準備好駛進#UNGA （聯合國大會）2018！」

「野獸」有血庫武器庫

究竟造價不菲的「野獸」有何特別？專家指，這輛豪華轎車有防爆輪胎、防彈玻璃；內裏完全密封以防止化學攻擊；配備許多高科技安全功能；還設有廣泛的電子通訊設備。

當時已有美媒報道稱，車內還有不少救生設備，包括總統血型的庫存、心臟去顫器，以及預防化學攻擊時用到的氧氣罐等。另外車內亦配備「武器庫」，為隨行的特勤局人員隨時配給。

舊版本的總統座駕首次出現在2009年1月，就在時任總統奧巴馬（Barack Obama）就職沒多久之前。奧巴馬2015年曾透露他的專駕無異於坦克車，指在車內能用電話召來一艘核潛艇。

他之所以這麼說，因「野獸」有5英寸（約12.7厘米）厚的軍用級裝甲保護，而8英寸（20.3厘米）厚的車門則加配額外的裝甲。車門與波音757飛機的艙門一樣重，能形成完全密封，保護車內的人免受化學和生物武器襲擊。車窗厚3英寸（7.62厘米），具有抵禦穿甲子彈的能力。汽車輪胎由強硬媲美鋼鐵的Kevlar纖維加固加強，無懼可能有人砍斬和刺穿。

除此之外，「野獸」擁有催淚彈炮、消防系統以及放煙幕的能力。油箱內襯有特殊發泡膠，可防止直接撞擊時爆炸。

尊貴紅旗N701

習近平搭乘的紅旗是中國第一汽車（一汽）製造的專門汽車，專案名稱為紅旗N701，因此又稱為紅旗。據指這款車僅計劃在10年生產50輛，即年產僅5輛。為了生產紅旗，公司設有專門的車廠、專門的工人、專門的生產線。

紅旗是中國自有品牌，早在20世紀60年代末期就研製出防彈轎車。一直以來紅旗作為頂級產品，多用作國家領導人或接待外賓用途。

N701長5.4米、重3.1噸，得益於其6升V12引擎，速度可達每小時218.8公里以上。

關於它的配置，有一段時間N701公開的資訊不多，廣大車迷照樣為它的大方與穩重、高貴與神祕傾倒，稱它「氣場」比世界頂級名車勞斯萊斯（Rolls-Royce）更強。

中國有網民在2月及3月發文，稱它配備由一汽自行設計的中國首款V型12缸直噴增壓（V12TD）引擎，最大功率560kW（762Ps），峰值扭矩1100N·m，稱它的性能指標處於國際領先水平，加上空氣懸架等配置，所有的名車要素都已齊全。