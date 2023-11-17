拉登「告美國人民書」因以巴戰爭瘋傳　《衛報》急刪多年前原稿

綜合美國全國廣播公司（NBC）、《華盛頓郵報》等17日報道，新一輪以巴衝突的持續焦灼，意外讓20多年前，已故基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）領袖拉登（Osama bin Laden）在「911恐怖襲擊事件」後發布的「告美國人民書」，在包括TikTok、X（前稱Twitter）、YouTube、Instagram等主流海外社交媒體上出現「病毒式傳播」，X上提到拉登的帖文暴漲4300%，YouTube搜索趨勢也激增400%。



報道稱，許多美國網民震驚表示，從信中的另一視角看到了美國對中東地區的介入，並認為拉登指責支持以色列的美國應對巴勒斯坦人受到的幾十年壓迫負責這一分析是正確的。還有不少年輕網民甚至質疑起一直以來所接受的關於美國全球事務參與情況的教育，並表示不會再用過去的方式看待地緣政治問題。

截至當地時間16日下午，這封在2002年發布於英國《衛報》上的信件翻譯副本，已經成為該網站瀏覽次數最多的網頁之一。

《衛報》15日以「信件被斷章取義瘋傳」為由刪除原稿，沒想到此舉適得其反，轉發傳播的網民變得更多，「衛報」和「拉登」等詞更一度登上X的美國趨勢熱門。

蓋達組織前首領拉登策畫了造成2977人喪生的911恐襲事件。本來藏身巴基斯坦的拉登，2011年月5月死於美軍突襲。（GettyImages）

據NBC報道，拉登的這封「告美國人民書」最初發表在一個阿拉伯語網站上，英媒《衛報》的姐妹媒體《觀察家報》最先將其翻譯成英文，2002年11月24日《衛報》網站刊登譯文全文。

信中針對基地組織於2001年9月11日向美國發動的恐怖襲擊做出回應，拉登向美國人民解釋「基地組織反對和抵抗美國」的原因，抨擊美國干預阿富汗、伊拉克、黎巴嫩等地的中東政策。

其中，關於巴勒斯坦問題，拉登嚴厲譴責美國對以色列的支持，指責美國人在壓迫巴勒斯坦人民上起到協助作用。

這是未註明日期的電視影片截圖，相中可看見基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）首腦拉登。本來藏身巴基斯坦的拉登，2011年月5月死於美軍突襲。（Getty）

他在信中寫道：「巴勒斯坦已經在軍事佔領下苦苦掙扎80多年，成立以色列國家是最嚴重的罪行之一，而你們就是製造這一罪行的兇手。幫助以色列建國的任何人都將付出慘重的代價。你們從未停息篡改歷史、製造謊言的行動，聲稱猶太人也有權擁有巴勒斯坦土地。巴勒斯坦人的鮮血不會白流，哭泣的不僅僅是巴勒斯坦人，成為寡婦的不僅僅是巴勒斯坦婦女，成為孤兒的也不僅僅是巴勒斯坦兒童。」

多家外媒指出，這封信最初在TikTok上突然爆火。《華盛頓郵報》稱，很多用戶表示，拉登在這封信件中對美國外交政策，尤其是中東地區政策的批評，讓他們看到一段自己從未詳細了解過的歷史，而這提供另一個視角解讀包括本輪以巴衝突在內的世界事務。

《新聞周刊》（Newsweek）更以此為題報道——「拉登給美國的信震驚美國年輕人：他是對的」。文中稱，很多美國年輕網民在閱讀過這封信後感到「大開眼界」，他們認為拉登對美以關係的分析是「正確的」，並表示自己再也不會以過去同樣的方式看待地緣政治問題。

報道還提到，甚至有人表示過去他們對拉登知之甚少，現在開始懷疑自己過去接受的教育，其中關於美國在全球事務中所擔任角色的內容究竟是不是正確的。

圖為發布日期為2001年11月14日的照片，顯示極端組織基地組織時任領袖拉登（左）與顧問扎瓦希里（右）在阿富汗接受訪問。拉登與扎瓦希里已分別在2011年月5月與2022年7月死在美軍手上。（Getty）

有網民直言，自己看完信後很「幻滅」和「困惑」，3觀炸裂，「這封信很瘋狂，每個人都應該讀一讀。」還有人接受美媒採訪時，分享自己對這件事的反思：「恐怖主義作為一種理念被兜售給美國人民，這實在是太讓我震驚了……有一天醒來，這麼一群隨機的人突然就恨上你了……這說不通啊。」

最早在網上分享這封信件的一批網民對《華盛頓郵報》表示，他們鼓勵人們出於「自我教育目的」閱讀這篇文章，但這不代表他們支持恐怖主義或暴力，他們也沒有要寬恕或為拉登恐怖襲擊美國的行為辯護的意思。

TikTok發言人16日在一封電子郵件中對此回應表示，宣揚這封信件的影片違反該平台反對任何形式恐怖主義的規定，他們正積極主動刪除這些內容。

與此同時，很快這封信就在西方社交媒體上「全面開花」，X、YouTube、Instagram等多個海外主流社媒平台上的熱議度只增不減。有X網民說，閱讀這封信讓他感覺「有面玻璃牆碎了」，直呼「邪教成員竟是我自己？」。

這是未註明日期的電視影片截圖，相中可看見基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）首腦拉登。本來藏身巴基斯坦的拉登，2011年月5月死於美軍突襲。（Getty）

根據美國戰略對話研究所（ISD）統計數據，從14日到16日，X平台上提及拉登的帖文從5千多次增至23萬多次，暴漲4300%；他的「告美國人民書」從4800多次增至10萬次，增長1800%。全平台閱讀量高達7.19億次。

另據Google趨勢數據，YouTube上拉登的搜索量也在2天內猛增400%。Instagram的搜索欄中也因熱度高漲，自動將「告美國人民書」列在「熱門推薦」。報道稱，這幾個平台目前均未對此做出回應。

而最初刊登這封信英文翻譯版的《衛報》網頁，也成為該媒體瀏覽次數最多的網頁之一。當地時間15日，《衛報》從網站上撤下這封信，在原網址取而代之的是一份聲明。

聲明表示，因為這封信在「沒有完整背景的情況下在社交媒體上廣泛分享」，《衛報》決定刪除20多年前發布的原文，轉而將讀者引導至介紹該信件新聞背景的報道連結。

這是未註明日期的電視影片截圖，相中可看見基地組織（al-Qaeda，又譯作阿爾蓋達）首腦拉登。本來藏身巴基斯坦的拉登，2011年月5月死於美軍突襲。（Getty）

然而這個操作反倒讓這封信的傳播力度更大。《野獸日報》（The Daily Beast）稱，原本這封信的轉發量大多遠未達到「病毒式傳播」的數百萬級別，直到《衛報》撤下文章。

《華盛頓郵報》也表示，《衛報》試圖壓制此類訊息的努力可能會適得其反，現在熱傳的許多帖文、影片基本都是在《衛報》刪文後發出的。《新聞周刊》還指出，《衛報》刪文的舉動會被指控「存在審查」。

記者特蕾西對此開嘲道：「因為拉登在2002年的一封信在網上瘋傳，《衛報》刪除這篇文章。比起閱讀歷史名著，顯然審查制度對年輕人更能起到作用，（就好像他們笨到不會在網上其他地方找到一樣）。」

「我不認為讓人們閱讀拉登的信件是危險的，你可以不相信也不贊同他說的話，但我們有權知道他的動機，並親自查證他的說法。」有X網民還說，「成千上萬的美國人在911事件中喪生，我們能夠防止這種情況再次發生的唯一方法就是通過了解知識和真相。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。



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