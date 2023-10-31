Elon Musk有排驚？Simpsons最新一集：火箭撞太空站　被迫賣掉X

美國成人喜劇動畫《阿森一族》（The Simpsons，台譯《辛普森家庭》）因劇情曾多次預言世界重大事件發生，被網民戲稱編劇是未來人，10月29日播出的最新一集中，顯示億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司Space X的火箭撞上國際太空站，重大意外導致他被迫出售社群平台X。



在《阿森一族》最新一集中，一位名叫伯恩斯（Mr Burns）的男子愛上了一位名叫珀爾塞福涅（Persephone）的年輕女CEO，並在女子生日當天送給她一份禮物，外包裝有一隻藍色的鳥（Twitter商標）。女子隨後困惑地詢問這是否是一張X公司禮品卡，伯恩斯先生回答：「不，我為妳買下了整間公司。」

伯恩斯告訴女子，他以「便宜價格」買下了平台，因為前所有者（馬斯克）的自動駕駛火星火箭撞上國際太空站，導致他不得不賣掉X。儘管劇中並未提到馬斯克，但他是X公司的現任所有者，並希望透過SpaceX將火箭發射到火星。

事實上，《辛普森家庭》過去曾多次預言Twitter命運；包括2012年節目中手機頁面出現X Logo應用程式，暗示Twitter將更改商標；2015年26季第12集「墜落地球的馬斯克」中，當時阿森家的第二個孩子麗莎（Lisa Simpson）在戶外整理一個鳥籠，上頭寫着Home Tweet Home（推文的家），突然間一隻老鷹飛來叼走幼鳥，接着馬斯克便搭乘火箭艙從天而降，並殺死老鷹。馬斯克親自發推表示這是預言他2022年以440億美元購入該公司。

《阿森一族》自1989年12月17日播映至今，充滿大量超現實幽默與社會諷刺，過去曾經準預測特朗普（Donald Trump）當選總統、二十一世紀福斯（21st Century Fox）被迪士尼公司（The Walt Disney Company）收購、新冠肺炎爆發，最新預測則包括俄烏戰爭、特朗普再戰2024、潛水器泰坦號（Titan）悲劇等。

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