習近平APEC講話呼籲攜手應對全球性挑戰 建設開放和平亞太共同體
撰文：洪怡霖
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中國國家主席習近平11月17日上午在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議並發表重要演說。
CGTN報道，主持會議的美國總統拜登（Joe Biden）是第一名發表講話的國家領導人，習近平其後發表講話。
習近平強調：「我們應該秉持亞太合作初心，負責任地回應時代呼喚，攜手應對全球性挑戰，全面落實布特拉加亞願景，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。」
他稱，要順應科技發展趨勢，以更積極姿態推動科技交流合作，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。
習近平還說，要維護自由開放的貿易投資，支持多邊貿易體制，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。
他還表示，要加深發展策略對接，共同解決全球發展赤字，中國將繼續支持亞太經合組織進行經濟技術合作。
習近平指，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，而不是要取代誰。
會議開始前，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）17日表示，自己在APEC會議期間與習近平進行了良好的交流，一旦加拿大與中國的緊張局勢緩和，他希望有一天能與習近平會面。
在此之前，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月15日在三藩市費羅麗莊園會晤，並上演散步外交。
中國外交部16日稱，二人在會上坦誠深入交換意見，形容會晤積極、全面且富有建設性，又指稱習近平為「獨裁者」的說法極其錯誤，中方強烈反對。