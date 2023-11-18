習近平APEC講話呼籲攜手應對全球性挑戰　建設開放和平亞太共同體

中國國家主席習近平11月17日上午在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議並發表重要演說。



CGTN報道，主持會議的美國總統拜登（Joe Biden）是第一名發表講話的國家領導人，習近平其後發表講話。

習近平強調：「我們應該秉持亞太合作初心，負責任地回應時代呼喚，攜手應對全球性挑戰，全面落實布特拉加亞願景，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。」

他稱，要順應科技發展趨勢，以更積極姿態推動科技交流合作，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

習近平還說，要維護自由開放的貿易投資，支持多邊貿易體制，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。

他還表示，要加深發展策略對接，共同解決全球發展赤字，中國將繼續支持亞太經合組織進行經濟技術合作。

習近平指，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，而不是要取代誰。

圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

會議開始前，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）17日表示，自己在APEC會議期間與習近平進行了良好的交流，一旦加拿大與中國的緊張局勢緩和，他希望有一天能與習近平會面。

在此之前，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月15日在三藩市費羅麗莊園會晤，並上演散步外交。

中國外交部16日稱，二人在會上坦誠深入交換意見，形容會晤積極、全面且富有建設性，又指稱習近平為「獨裁者」的說法極其錯誤，中方強烈反對。