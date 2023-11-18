習近平APEC講話全文：為了亞太下個「黃金30年」　提出4點建議

當地時間11月17日，中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議並發表重要講話。



以下是講話全文：

堅守初心 團結合作

攜手共促亞太高質量增長

——在亞太經合組織第三十次領導人非正式會議上的講話

（2023年11月17日，三藩市）

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的拜登總統，

各位同事：

很高興同大家相聚在美麗的三藩市。這是亞太經合組織領導人第三十次聚首，具有特殊重要意義。感謝拜登總統和美國政府為這次會議作出的周到安排。

亞太經合組織建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展的前沿，有力促進了區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。

當前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，作為全球增長引擎，亞太肩負更大的時代責任。作為亞太地區領導人，我們都要深入思考，要把一個什麼樣的亞太帶到本世紀中葉？如何打造亞太發展的下一個「黃金三十年」？在這一進程中如何更好發揮亞太經合組織作用？

中國古人說：「道之所在，雖千萬人吾往矣。」我們應該秉持亞太合作初心，負責任地回應時代呼喚，攜手應對全球性挑戰，全面落實布特拉加亞願景，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。在此，我願提出幾點建議。

第一，堅持創新驅動。創新是發展的強大動力。我們要順應科技發展趨勢，以更加積極姿態推動科技交流合作，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。要加速數碼化轉型，縮小數字鴻溝，加快落實《亞太經合組織互聯網和數字經濟路線圖》，支持大數據、雲計算、人工智能、量子計算等新技術應用，不斷塑造亞太發展新動能新優勢。

中國堅持創新驅動發展戰略，協同推進數字產業化、產業數碼化，提出了亞太經合組織數字鄉村建設、企業數字身份、利用數碼技術促進綠色低碳轉型等倡議，更好為亞太發展賦能。

第二，堅持開放導向。亞太發展的經驗告訴我們，開放則興，封閉則衰。我們要維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。要堅定不移推進區域經濟一體化，加快推進亞太自由貿易區進程，全面落實《亞太經合組織互聯互通藍圖》，共享區域開放發展機遇。

近期，中國成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為促進全球互聯互通、構建開放型世界經濟注入新動力。中國堅持高水平實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，主動對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》高標準經貿規則，積極推動加入兩個協定進程，同各方共繪開放發展新圖景。

第三，堅持綠色發展。面對氣候變化、自然災害等日益嚴峻的挑戰，我們要堅持人與自然和諧共生，加快推動發展方式綠色低碳轉型，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，落實好《生物循環綠色經濟曼谷目標》，厚植亞太增長的綠色底色。

中國堅持走生態優先、綠色發展之路，積極穩妥推進碳達峰碳中和，加快發展方式綠色轉型。我們提出亞太經合組織綠色農業、可持續城市、能源低碳轉型、海洋污染防治等合作倡議，推動共建清潔美麗的亞太。

第四，堅持普惠共享。當前，全球發展事業面臨嚴峻挑戰，發展鴻溝加劇。我多次講，大家一起發展才是真發展。我們要全面落實聯合國2030年可持續發展議程，推動發展問題重回國際議程中心位置，深化發展戰略對接，共同解決全球發展赤字。歡迎各方積極參與全球發展倡議，深化減貧、糧食安全、工業化、發展籌資等領域合作，構建全球發展共同體，讓各國人民共享現代化建設成果。中國將繼續支持亞太經合組織開展經濟技術合作，共同做大亞太發展蛋糕。

各位同事！

中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中國堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，不是要取代誰。今年是中國改革開放45周年，我們將堅持高質量發展，推進高水平對外開放，以中國式現代化為推動實現世界各國的現代化提供新機遇。我願同各位同事一道努力，推動亞太合作取得更多豐碩成果，共同打造亞太下一個「黃金三十年」！

謝謝大家。