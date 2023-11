媒體解讀習拜會　紐時：中美權力格局微變　中國或再努力取代美國

美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平11月15日在三藩市會談,多家媒體15日至17日分別發表評論文章,分析習拜會的影響。美媒17日稱,習拜會後,中美權力格局發生微妙變化,中國將伺機重啟其取代美國的努力。



《紐約時報》

美國《紐約時報》17日發表以《習拜會後,中美權力格局發生微妙變化》為題的評論文章。

內文稱他的魅力攻勢是個深層問題。他15日晚上招待美國企業高層時充分展示這點;該報問究竟這標誌一種持久的轉變,或是一種戰術策略。

文章稱,雖然拜登的幕僚為美國在峰會取得的具體成果高興,但他們也指它們可能是短暫的,中國的目標「只是渡過(內部)40年來最艱難的時期」。內文指,幾乎沒人懷疑,只要有可能,習近平會重啟他的努力,對美國取而代之,成為世界上最厲害的軍事、科技與經濟大國。

美國NPR

美國全國公共廣播電台(NPR)16日發表以《拜登和中國的習近平是否已進行重置? 不完全是,但他們確實在一些事上達成一致》(Did Biden and China's Xi hit a reset? Not quite, but they did agree on a few things)為題的評論文章。

文章指,習拜會是朝正確方向邁出的一步,但拜登在美國公眾面前保持態度強硬的發言。

今日俄羅斯

RT在17日發表以《習拜會將改變中美之間的什麼嗎?》(Will the Biden-Xi meeting change anything between the US and China?)為題的評論文章。

文章稱,雙方同意具建設性地改善關係,但未能在兩國重大分歧議題上取得實質突破。

文中稱,中美之間的峰會實際上是一場塑造它們未來在亞太地區的影響力的競爭。

內文稱,雖然穩定兩國關係以及緩和局勢符合中國的既得利益,但也有更廣泛的競爭正在上演。習近平的出席其實是一個強烈的政治訊息,不僅是為向美國發放,也是為了削弱美國在APEC成員國中的影響力。

法國《費加羅報》

《費加羅報》(Le Figaro)15日發表評論文章並引述專家稱,中美首腦希望通過會晤表達不希望看到兩國之間對峙繼續惡化,這是一次非常有象徵意義的會晤,目的是穩定、而不是改善兩國關係,因為兩國在諸多問題上仍各自保持強硬立場。

美國時間2023年11月15日下午,中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後,兩人在費羅麗莊園散步交談。(Reuters)

路透社

路透社16日發表以《中國的習近平從拜登會談中得到什麼》(What China's Xi gained from his Biden meeting)為題的分析文章。

文章引述2名知情人士說,美國向中國提出要求並取得3項成果,而習近平看來也已達到目標,即令美國做出政策讓步以換取合作承諾、紓緩雙邊緊張關係,以及有機會吸引在漸漸撤離外國投資者。