中美元首莊園會晤再次上演 習近平掌控中美關係的勝利

根據美國媒體報道，中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）預計11月15日將在三藩市以南、歷史悠久的費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行峰會。

2013年習近平上任第一年曾經赴美同時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）舉行加州安納伯格莊園會晤，2017年習近平曾赴美同任美國總統特朗普（Donald Trump）舉行佛州海湖莊園會晤，此次同拜登在費羅麗莊園舉行會晤，是習近平第三次赴美同美國領導人舉行莊園會晤。

習近平訪美：2023年11月14日，中國國家主席習近平乘專機抵達美國三藩市國際機場，將出席APEC峰會，並與美國總統拜登會面。圖為習近平落機後登車前，與美國駐華大使伯恩斯交談。（REUTERS/Brittany Hosea-Small）

這說明習近平此次同拜登會晤並不是APEC峰會間隙的工作短時接觸，而是兩個大國領導人的單獨接觸，在莊園舉行午宴、工作會談，是兩國領導人長時間近距離交流的安排。美國是本屆APEC峰會的東道主，拜登的行程繁忙程度可想而知。在這樣的情況下，拜登能夠如此長時間單獨接待習近平，是不同尋常的。

儘管中美關係非常脆弱，此次會見也不會令兩國關係有根本性突破。但是此次會晤能夠舉行，本身就是一種成功。過去幾年中美關係降到冰點，現如今兩國領導人可以談笑風生一起會談，中美兩國都是具有政治智慧的。特朗普政府時期中美之間貿易戰正常打，領導人莊園會晤正常進行。拜登政府時期，中美仍然能夠做到對抗升級，領導人莊園會晤正常進行。可見中美具備管理兩國關係的意願和能力，而且正在是成功管理兩國關係。中美關係可控的，仍然在軌而沒有失控。

2014年習近平和奧巴馬在北京舉行瀛台夜話。（新華社）

習近平2013年和奧巴馬舉行莊園會晤，2017年和特朗普舉行莊園會晤，如今和拜登舉行莊園會晤，這是中國領導人和美國領導人構建私下友誼的積極嘗試。除了這三次赴美莊園會晤，在國際外交的諸多場合，中國都在利用一切機會和美國領導人安排不打領帶的接觸。

比如2014年奧巴馬訪華，習近平和奧巴馬在中南海瀛台進行瀛台夜話。2015年習近平訪美期間，在布萊爾國賓館和奧巴馬進行長達3小時的會晤，被稱為白宮秋敘。2018年特朗普訪華，習近平夫婦全程陪同特朗普夫婦遊覽參觀故宮體驗中華文化。此次和拜登的莊園會晤能夠繼續上演，是中國一直按照自身方式處理兩國關係的延續，習近平展現了對中美關係的強大的操控感。

拜登在莊園為習近平安排午宴和散步、會見。這是真正的平起平坐，不是以實力地位來俯視中國。拜登上台後，中美兩國高官曾在阿拉斯加激烈爭吵，中方警告拜登政府不要用實力地位和中國說話非常不一樣。而經歷了上台之初的對華傲慢之後拜登政府開始回歸承認中國舉足輕重。

當地時間2017年4月7日，習近平在美國佛羅里達州海湖莊園同時任美國總統特朗普舉行中美元首會晤。會晤後，習近平同特朗普到秀麗宜人的海湖莊園中散步。 （圖源：新華社）

眾所周知，中美關係惡化的根本原因是美國要打壓中國這個新崛起的大國，過去數年拜登政府推行的「小院高牆等」脱鈎政策是比特朗普政府發起貿易戰更加嚴厲的對華打壓，但是現如今美國總統拜登願意以如此高的規格接待習近平到訪，願意放下激烈的對華打壓，積極營造良好的關係氛圍，更願意不斷重申不脱鈎，這突顯出美國並不總是佔據上風，並不總是能夠如願推行對華打壓政策，這是中美關係並非必然走向對抗的佐證。

根據美國方面的訊息，此次中美元首會晤，恢復軍事溝通交流是重點。在美國眾議院議長佩洛西退下領袖職務和中國防長李尚福被免後，中美軍事交流的障礙排除了大半。中美如今積極恢復軍事交流，至少可以為明年台灣大選和美國大選期間的兩國關係定調。這是中美排除風險的底線管理。中美目前都能接受在底線之上的兩國關係緊張，能夠守住底線就是勝利。