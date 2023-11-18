亞太經合組織第三十次領導人非正式會議在三藩市閉幕

亞太經合組織第三十次領導人非正式會議17日在美國三藩市莫斯科尼中心閉幕。會議發表了《2023年亞太經合組織領導人舊金山宣言》。宣言強調，亞太經合組織必須利用技術和經濟進步，繼續釋放本地區的巨大潛力和活力，促進經濟增長，應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰。



本次會議由美國總統拜登主持，主題為「為所有人創建強韌和可持續未來」。

宣言稱，亞太經合組織致力於對世界貿易組織進行必要改革，增強其各項職能，包括着眼於2024年前恢復全面、運轉良好、所有成員可參與的爭端解決機制開展相關討論。

宣言說，亞太經合組織強調致力於以市場驅動方式推進區域經濟一體化，包括推進亞太自由貿易區議程。為此，亞太經合組織將加強能力建設和技術合作，支持本組織經濟體參與地區全面和高質量發展事業。

當地時間11月17日上午，亞太經合組織第三十次領導人非正式會議在美國三藩市莫斯科尼中心舉行。中國國家主席習近平出席會議並發表題為《堅守初心 團結合作 攜手共促亞太高質量增長》的重要講話。（新華社）

宣言表示，亞太經合組織將繼續致力於營造公平競爭的良好貿易投資環境，保持市場開放，解決供應鏈中斷問題，包括推進安全、有競爭力、強韌、可持續和開放的供應鏈，打造可預測、有競爭力和數字聯通的亞太。

宣言說，亞太經合組織各經濟體需要加大力度，在考慮最新科學發展和不同國情的基礎上，通過各種途徑加快清潔、可持續、公正、可負擔、包容性的能源轉型，實現到本世紀中葉左右全球溫室氣體淨零排放/碳中和。

明年秘魯將接任亞太經合組織輪值主席。秘魯總統博魯阿爾特17日表示，期待2024年繼續推進男女平等，在政治、社會和就業領域給予婦女尊重，同時鼓勵年輕人和兒童更多參與發展進程。